طه المدني: لوبيات بوزارة الفلاحة تسعى لضرب مؤسسة المشاتل والبذور الممتازة

Express Radio Le programme encours
الكاتب: Asma Mouaddeb
todayيناير 25, 2023 1
وصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري بـ"الخروقات التي تعود إلى موروث ديكتاتورية ما قبل الثورة"، وقالت إن "حكام ومُشرعي ما بعد الثورة تعمدوا الإبقاء عليها من أجل توظيفها في تصفيات وحسابات سياسية ضيقة". وعبرت الرابطة، في بيان، عن استنكارها ورفضها المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، معتبرة ذلك "خرقا لمعايير المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وانتهاكا لدولة القانون وللاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق […]
تعليقات (0)