طه المدني: لوبيات بوزارة الفلاحة تسعى لضرب مؤسسة المشاتل والبذور الممتازة

أكد طه المدني متصرف عام ورئيس دائرة الشؤون القانونية بالشركة التعاونية للمشاتل والبذور الممتازة، اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، أن الشركة تساهم بنسبة 70% من الناتج القومي الخام الذي يرتكز عليه الإقتصاد التونسي.

وأشار طه المدني، إلى أنّ الشركة تمر بعدة مشاكل مالية واقتصادية جراء ما وصفه بمعاملات هشة من طرف وزاراتي الفلاحة والمالية، مضيفا أن الشركة غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية جراء الديون المتخلدة بذمتها.

ودعا المدني إلى تكوين لجنة، تحت إشراف وزارة الفلاحة ومتكونة من ديوان الحبوب ومن المؤسسة، مبيّنا وجود لوبيات داخل وزارة الفلاحة تسعى إلى ضرب مؤسسة المشاتل والبذور الممتازة، وفتح المجال أمام الخواص لاستيراد بذور هجينة وفق تعبيره.

من جهته أكد، عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن هناك تمشي نحو التخلي عن البذور الممتازة، مع غياب سياسة بناءة للحفاظ عليها لفتح المجال أمام البذور الهجينة المستوردة وفق قوله.

ودعا حواص الدولة، إلى ضرورة اتخاذ قرارات جريئة ووضع برنامج لانقاذ والحفاظ على البذور الوطنية.

ريم الحسناوي