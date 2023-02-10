عادل بن يوسف: “استراتيجيات رقمنة الإدارة مرسومة والمشكل في تطبيقها”

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وأضاف عادل بن يوسف لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أنه من الضروري تحقيق توافق وتكامل مع القطاعين العام والخاص وتوفّر قدرة التأقلم مع التكنولوجيات الحديثة على أرض الواقع، مع إحداث تغيير جذري في قطاعين أساسيين وهما قطاع التربية والتعليم، وقطاع الصحة أيضا.
وأشار إلى أهمية رقمنة الاقتصاد كذلك، وهو ما يمكن أن يوفرّ ثلث الناتج الداخلي الخام، وأوضح أن كل هذه الديناميكية يمكن أن تتوفر في البلاد من خلال إنشاء حوالي 10 آلاف مؤسسة ناشئة في تونس.
وقال إن بعض المقومات يجب العمل عليها اليوم، وخاصة منها رقمنة الإدارة، حيث أن مزيد استعمال الورق وإضاعة الوقت بسبب الاكتظاظ والصفوف في الإدارات لن يمكن من تحقيق الأهداف المرسومة، وخاصة من خلال القطع نهائيا مع اعتماد الورق في المنظومة التربوية التي مازالت تعمل بالكتب.
وأضاف أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة أيضا هي الحلقة الثالثة لتحقيق التحول الرقمي.
وتحدث عن قانون الصرف الذي يحتاج إلى التعديل وهو من ضمن الأولويات العاجلة منذ سنوات، كما أشار إلى أهمية الرأس المال البشري.
وقال إن استراتيجيات رقمنة الإدارة مرسومة وتم تحديدها وبعض الاعتمادات تم وضعها ولكن المشكل في التفعيل.
ويأتي ذلك في إطار دراسة تم إعدادها مؤخرا حول تحقيق التحول التكنولوجي والرقمي في تونس في غضون 2050، والسيناريوهات المطروحة.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 بأنه تم تسجيل انقطاعات على مستوى حركة المرور في عدد من الطرقات جراء تساقط كمية من الثلوج. وأوضحت وزارة الداخلية أن الانقطاعات تشمل الطريق الجهوية رقم 173 الرابطة بين الطويرف وساقية سيدي يوسف على مستوى منطقة العريفة الطويرف، إضافة إلى إنقطاع نسبي في حركة المرور على الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين طبرقة وجندوبة على مستوى منطقة ببوش عين […]
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