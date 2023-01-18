عباس بوراس: يمكن إحداث شراكات صناعية تونسية-ليبية تستهدف إفريقيا

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وأضاف عباس بوراس في تصريح لبرنامج اكسبرسو مباشرة من مصراتة، بمناسبة فعاليات المعرض التونسي الليبي وفي إطار برمجة خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول الشراكة التونسية- الليبية وآفاق تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، أن الفرص موجودة في السوق الليبية، ودعا المؤسسات والمستثمرين التونسيين إلى الإقبال عليها، وأكد أن الوقت حان لذلك ويجب الإسراع.
وقال إن التركيز حاليا على إعادة إعمار ليبيا، ويتم العمل أيضا على التجارة البينية معتبرا أن تونس وليبيا يمثلان بوابة إفريقيا، وأوضح أنه يمكن إحداث شراكات تونسية ليبية لخلق مشاريع صناعية تغطي احتياجات الدولتين وتستهدف أيضا السوق الإفريقية، وأشار إلى تطور الصناعات الغذائية في تونس.
وأقر بمواجهة عدد من الشركات التونسية لمشاكل مالية سابقا تتعلق بعدم تلقيها لمستحقاتها بعد توليها القيام بأشغال وأعمال وأنشطة تصديرية في ليبيا، وأوضح أنه تم التدخل تحت إشراف البنك المركزي الليبي وتم إرساء إطار قانوني ومالي أفضل بكثير ومشجّع لإقبال المستثمرين الأجانب وخاصة منهم التونسيين للاستثمار في ليبيا.
وقال ضيف برنامج اكسبرسو إن وسيلة الدفع المتعارف عليها حاليا في ليبيا، هي الاعتمادات المستندية التي لا تفتح إلى بموافقة البنك المركزي، وإذا فتحت فهي تكون مضمونة الخلاص.
وأفاد بأن البنك يقدم قيمة مضافة، من حيث إيجاده لحلول مالية للحرفاء، وتقديم استشارات من خلال شبكة علاقات واسعة.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد كريم حفيّظ، المسؤول على العمليات في مؤسسة ARS الممثل الرسمي لمجمع AON والمتخصصة في التأمين وإعادة التأمين، اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023، بأن ليبيا في مرحلة إعادة بناء، ويمكن مرافقة وتأمين مؤسسات البناء والأشغال والمقاولات المتجهة للعمل في السوق الليبية. وأشار كريم حفيّظ، المسؤول على العمليات في مؤسسة ARS-AON في تصريح لبرنامج اكسبرسو مباشرة من مصراتة، بمناسبة فعاليات المعرض التونسي الليبي وفي إطار برمجة خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف […]
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