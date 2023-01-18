عبد الله العبيدي: “تونس موجودة في ليبيا كأفراد وليس كدولة”

قال الديبلوماسي والسفير التونسي الأسبق عبد الله العبيدي اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 إنّ ليبيا كانت أحد الشركاء الإقتصاديين الأساسيين لتونس برقم معاملات يقدر بحوالي 7 مليار دينار.

وأضاف عبد الله العبيدي في تصريح لبرنامج لكسبراس أنّ التواجد التونسي حاليا يقتصر على الجانب الغربي الليبي وليس في عموم البلاد.

واعتبر أنّ تونس حاليا ليست في أحسن أحوالها في علاقة بالأسواق الكبيرة والبنية التحتية، مبينا أنّ المساهمة يمكن أن تكون على مستوى المبادلات التجارية وإنجاز بعض الأشغال العامة، معتبرا أنّ “الشركات الكبرى في تونس في حالة عطالة”.

وأوضح أن تونس اليوم موجودة في ليبيا “كأفراد وليس كدولة”، مشيرا إلى أنّ المبادلات التجارية عبر التهريب ستساهم في تحسين المداخيل للدولة التونسية في حال تأسيسها على قواعد ودخولها أجهزة الدولة، وأضاف “لا نريد ربحا مؤقتا، وإنما بناء التجارة على أسس سليمة”.

وتحدث العبيدي على قيام السلطات التونسية برفع 1260 من قائمة المشتبه بهم، متسائلا “على أي أساس تم ذلك هل هي مقايضة أو أمر آخر؟” وفق قوله.

مشيرا إلى الأخبار المتعلقة برصد مساعدات ليبية لفائدة تونس، قائلا “هل تونس قابلة للإبتزاز وفي أي ظروف تمت العملية، لا نقبل أن تنتهك السيادة وأبسط حقوق التونسيين”.

وعن عودة العلاقات الإقتصادية الثنائية بين البلدين اعتبر السفير التونسي الأسبق أنّ الحديث عن ذلك لا يجب أن يقتصر على الجانب الليبي، مبينا أن المؤسسات في تونس لا تشتغل كما يجب، “ويتعين على الأجهزة الإقتصادية أن تستعيد عافيتها أولا، والوضع الحالي ليس جيدا لإقتحام أسواق جديدة كبيرة مثل ليبيا” على حد قوله.