عبد المجيد بلعيد: “من المستحيل مقايضة سعيّد في ملف اغتيال الشهيدين”

قال عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد شكري بلعيد اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023 إنه “وعبر القرار الأخير لوزيرة العدل ليلى جفّال.. يبدو أن الحقيقة ستُكشف وسيتعرّى كل المتورطون في ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي دون استثناء”، وذلك على خلفية، قرار وزيرة العدل مؤخرا تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشرافها لمتابعة ملف اغتيال الشهيدين ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى لطمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي.

وأشار عبد المجيد بلعيد لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، إلى أن “هذا الملف لا يمكن أن لا يكون سياسيا حيث أن الجريمة هي جريمة سياسية بامتياز وهي جريمة دولة واستهدفت قياديين سياسيين” وفق قوله.

وقال عبد المجيد بلعيد، إن اللجنة المذكورة لن تعيد التحقيقات منذ البداية، وإنما ستبحث في المؤيدات والوثائق الموجودة في ملف القضية، خاصة بعد سرقة عدد كبير منها وفق قوله.

وكانت وزيرة العدل، قد أذنت بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال الشهيدين، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل إلكترونية.

وأضاف عبد المجيد بلعيد أن “من سرق هذه الوثائق والمؤيدات لا يمكن أن يكون إلا كاتبا في المحكمة أو قاضي أو حاكم تحقيق”، مشيرا إلى أن هذه هي الأطراف الوحيدة التي يمكنها الولوج إلى وثائق وملفات بهذه الأهمية.

وقال إن “الحاكم في البلاد طيلة السنوات الفارطة هو نفسه المتهم الرئيسي في ملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي”، وأضاف أن “القيادات في الصف الأول من حركة النهضة هي المتورطة اليوم وفق ما توصلت إليه هيئة الدفاع من معطيات، وتغلغل وزير العدل السابق نور الدين البحيري يمكن أن يفسّر اختفاء هذه الوثائق”.

وأشار بلعيد إلى أنه “تمت مقايضة رئيس الجمهورية السابق الباجي قايد السبسي، من خلال ملف يمكن أن يقود بنجله إلى السجن في صورة كشفه لحقيقة اغتيال الشهيدين” وفق تأكيده.

وأضاف بلعيد “من المستحيل مقايضة سعيّد في ملف اغتيال شكري بلعيد”.

واعتبر ضيف برنامج لـكسبراس، أن “القضاء العسكري أقل اختراقا، وأن الوزارة الوحيدة التي لم تُخترق من طرف حركة النهضة هي وزارة الدفاع الوطني”، وفق قوله.