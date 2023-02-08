عبد المجيد بلعيد: “من المستحيل مقايضة سعيّد في ملف اغتيال الشهيدين”

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وأشار عبد المجيد بلعيد لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، إلى أن “هذا الملف لا يمكن أن لا يكون سياسيا حيث أن الجريمة هي جريمة سياسية بامتياز وهي جريمة دولة واستهدفت قياديين سياسيين” وفق قوله.
وقال عبد المجيد بلعيد، إن اللجنة المذكورة لن تعيد التحقيقات منذ البداية، وإنما ستبحث في المؤيدات والوثائق الموجودة في ملف القضية، خاصة بعد سرقة عدد كبير منها وفق قوله.
وأضاف عبد المجيد بلعيد أن “من سرق هذه الوثائق والمؤيدات لا يمكن أن يكون إلا كاتبا في المحكمة أو قاضي أو حاكم تحقيق”، مشيرا إلى أن هذه هي الأطراف الوحيدة التي يمكنها الولوج إلى وثائق وملفات بهذه الأهمية.
وقال إن “الحاكم في البلاد طيلة السنوات الفارطة هو نفسه المتهم الرئيسي في ملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي”، وأضاف أن “القيادات في الصف الأول من حركة النهضة هي المتورطة اليوم وفق ما توصلت إليه هيئة الدفاع من معطيات، وتغلغل وزير العدل السابق نور الدين البحيري يمكن أن يفسّر اختفاء هذه الوثائق”.
وأشار بلعيد إلى أنه “تمت مقايضة رئيس الجمهورية السابق الباجي قايد السبسي، من خلال ملف يمكن أن يقود بنجله إلى السجن في صورة كشفه لحقيقة اغتيال الشهيدين” وفق تأكيده.
وأضاف بلعيد “من المستحيل مقايضة سعيّد في ملف اغتيال شكري بلعيد”.
واعتبر ضيف برنامج لـكسبراس، أن “القضاء العسكري أقل اختراقا، وأن الوزارة الوحيدة التي لم تُخترق من طرف حركة النهضة هي وزارة الدفاع الوطني”، وفق قوله.
الكاتب: Asma Mouaddeb
وجهت رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023 دعوتها إلى كافة التونسين وخاصة المقيمين بالخارج، إلى التبرع لفائدة جرحى ومصابي الزلزال المدمر الذي ضرب دولتي سوريا وتركيا، وقالت إن هذه الدعوة موجهة بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيّد. وأفادت رئاسة الحكومة بأن التبرعات المالية يمكن أن تحوّل إلى الحساب الجاري للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي: RIB:10113108000707078855 IBAN:TN59 10113108000707078855 SWIFT/BIC:STBKTNTT أما بالنسبة للتبرعات العينية من أغدية وأغطية وأدوية ومواد اسعافية وغيرها، فيمكن […]
today08/02/2023 1
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