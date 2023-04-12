عرض الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2035

استعرض مجلس وزاري، التأم اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، في قصر القصبة بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة التونسية في أفق سنة 2035 ومحاورها وأبرز البرامج المزمع تنفيذها في أفق تلك السنة.

وترمي محاور تلك الاستراتيجية بالأساس، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى تطوير القطاع السياحي ودعم دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس عموما، وفي الجهات الداخلية بالخصوص.

وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير الوجهة السياحية التونسية من خلال مزيد التعريف بثراء منتوجاتها وتنوع مميزاتها وخصائصها الطبيعية والثقافية حتى تكون من الوجهات السياحية والتنافسية المستدامة في العالم وذلك في إطار رؤية مشتركة مع جميع الفاعلين في القطاع السياحي.

وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية حتى تشمل مختلف المنتوجات وكل الجهات وتساهم في تطوير الخدمات السياحية وترفع من قدرتها التشغيلية والتنافسية وفقا للخصوصيات السياحية والطبيعة لكل جهة.

وأبرزت الحرص على دعم قطاع السياحة وتطوير مجالاته في الفترة القادمة وتجسيد أهداف الاستراتيجية الوطنية في القطاع وتعزيز الدور المحوري للسياحة التونسية في تطوير مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

من جهته ذكر وزير السياحة محمد المعز بلحسين، في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس، أن “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2035” تقوم على أربعة أهداف استراتيجية هي التنافسية والتنويع والاستثمار والتسويق.

وقال إن من بين أهدافها أيضا المساعدة على التعافي المستدام للقطاع السياحي من تداعيات الأزمات الظرفية على غرار أزمة كوفيد- 19، واعتماد مقاربة تقوم على الإدارة المستدامة للوجهات السياحية والحد من التأثيرات السلبية على القطاع، ودعم النتائج الإيجابية لفائدة السكان والبيئة والتراث الثقافي.

وللإشارة، فقد سجلت عائدات السياحة زيادة بنسبة 66 بالمائة لتبلغ قيمة 881 مليون دينار وذلك إلى غاية 20 مارس 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة، عن البنك المركزي التونسي.

وحول الأهداف المنتظرة من الموسم السياحي للسنة الحالية فقد وزير السياحة محمد المعز بلحسن أن الهدف الأساسي هو استعادة النشاط السياحي إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا و تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 80 بالمائة بما تحقق من إنجازات قبل هذه الجائحة مشيرا إلى أن عديد المؤشرات المسجلة في الثلاثي الأول لسنة 2023 تجاوزت أرقام سنة 2019 حيث بلغت العائدات السياحية واحد مليار دولار بزيادة 66 بالمائة مقارنة بسنة 2022 و زيادة ب 13 بالمائة مقارنة بسنة 2019.