عضوة بمرصد شاهد: ضعف كبير في نسب الإقبال إلى حد الآن

أكدت أحلام الهمامي عضو الهيئة المديرة بمرصد شاهد، الأحد 29 جانفي 2023، أنّ 541 ملاحظا و48 منسقا ومنسقا جهويا مساعدا، منتشرون على 131 دائرة انتخابية بمعدل 4 في كل دائرة، لمراقبة نسق سير العملية الانتخابية في إطار الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.

وقالت الهمامي في تصرحها لإذاعة “إكسبراس أف أم”: “إلى حد الآن، هناك ضعف كبير في نسب الإقبال، فضلا عن مشكل في التعامل مع ملاحظي المرصد وكل ملاحظي المجتمع المدني من قبل ملاحظي هيئة الانتخابات” وفق قولها.

وأضافت أحلام الهمامي: “تم منع ملاحظينا من دخول المراكز، ما اضطرهم إلى الاستظهار ببلاغ من هيئة الانتخابات يخوّل لهم التنقّل بين مراكز الاقتراع”.

وأشارت أحلام الهمامي عضو الهيئة المديرة بمرصد شاهد، إلى رفض الهيئات الفرعية ورؤساء مراكز الاقتراع، الإدلاء بنسب الإقبال رغم أنّ المعلومة متوفرة لديهم، وتحدثت عن أنّ بعض المراكز عرفت “0 ناخب” إلى حدود التاسعة و15 دقيقة، وفقها.

يشار إلى أنّ رئيس جمعية عتيد، بسام معطر، قد أكد من جانبه، الأحد 29 جانفي 2023، بأنّه إلى حدود الساعة التاسعة صباحا، نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع ضعيفة جدا وفقه.

وأوضح معطر أن ملاحظي الجمعية لم يشهدوا اكتظاظًا أمام أي مكتب أو مركز اقتراع لدى فتح الأبواب على الساعة الثامنة، وأنّ بعض مكاتب الاقتراع مثل مركز اقتراع بولاية قبلي، لم يتم تسجيل قدوم أي ناخب إلى التاسعة صباحا.