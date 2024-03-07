عضو المجلس الجهوي بصفاقس: “تنصيب المجالس هو ثورة حقيقية وليس عبثا..”

قال ناجي بالكيلاني عضو المجلس الجهوي بصفاقس عن محلية بئر علي، اليوم الخميس 7 مارس 2024، إن المجلس الجهوي لولاية صفاقس يتكون من 16 نائبا ممثلين عن مختلف المعتمديات.

وأضاف لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو “ارساء مجلس الجهات والأقاليم هو حدث تاريخي في تونس ولم يأت من فراغ بل كان ضرورة وحتمية، وتنصيب المجالس الجهوية والأقاليم والجهات هو ثورة حقيقية وليس عبثا”.

وأكّد أن عملية تنصيب المجالس تمت في ظروف طيبة، حيث وفرت السلط الجهوية كل الظروف لحسن استقبال نواب المجلس الجهوي بصفاقس، مشددا على أنّ ”المجلس الجهوي هو في علاقة مباشرة مع المجالس المحلية، والفكرة الرئيسية لنظام الأقاليم والجهات هو ربط الخارج بالداخل وإعادة بناء منوال تنموي جديد يقوم على القطع كليا مع المركزية المقيتة التي عانت منها تونس لسنوات” وفق تعبيره.

المجلس الجهوي سيعمل على تأليف البرامج

وأوضح محدثنا أن المجلس الجهوي سيعمل على تأليف البرامج التي سيتم إعدادها على مستوى المعتمديات للخروج ببرنامج جهوي يكون ملما بكل تعبيرات جهة صفاقس.

كما أشار إلى أن المسار الانتخابي لم يكتمل بعد، حيث يواصل 16 عضوا في ولاية صفاقس التشاور بهدف التوافق وتغليب المصلحة العامة ونكران الذات والاعتماد على الشخص الأقدر والأكثر كفاءة لتمثيل جهة صفاقس التي تعد العاصمة الاقتصادية الأولى في تونس، وفق قوله.

وقال عضو المجلس الجهوي “سنكون في مستوى ثقة وتطلعات متساكني الجهة وسنقطع مع سياسة المحاصصة، كما أن مسار 25 جويلية لم يأت من فراغ بل جاء استجابة لإرادة الشعب ونحن أمام حتمية النجاح”.

المجالس هي تعبير عن اللامركزية

وأردف “المجالس هي تعبير عن اللامركزية وإعادة اعتبار لجهات وفئات بقيت بعيدة طيلة عقود عن دائرة القرار، حيث نتجه إلى اعتماد سياسة شمولية تكون أكثر تعبيرا عن فئات وشرائح المجتمع التونسي”.

وشدد بالكيلاني على أنّ “العمل سيكون حسب البرامج التي ستأتي من المجالس المحلية، حيث سيكون الجهوي تأليفا لبرنامج موحد لولاية صفاقس يعبر عن تطلعات الجهة ولن يكون البرنامج مسقطا ولا مفروضا من أي طرف”.

ولفت إلى وجود بعض المشاكل التي تختلف من جهة إلى أخرى، مبينا أنّ “الفلسفة الكاملة للمشروع قائمة على إعادة التوازن والتوزيع العادل للثروة والتشاركية في القرار، حيث يضم المجلس الجهوي بصفاقس 3 من ذوي الحاجيات الخصوصية إلى جانب تواجد العنصر النسائي”.

“تغليب المصلحة العامة”

وأضاف “نعيش كتابة تاريخ جديد بمفاهيم جديدة، وسنعمل على تغليب المصلحة العامة ونكران الذات، حيث توجد مشاريع كبرى متفق بشأنها على مستوى جهوي منها النفايات والمدينة الرياضية والميترو الخفيف، وهناك أيضا أولويات في الجهات مثل الماء الصالح للشرب والمسائل الصحية والتنقل ومراكز البريد، حيث يظهر التفاوت الكلي بين الجهات”.

وتابع قائلا “هناك خطوط كبرى يتفق بشأنها كل أهالي صفاقس وأيضا حقوق وضروريات لبعض المناطق الريفية، حيث أن الوضعية هي ذاتها في جل الجهات الريفية”.

الاستقلال الحقيقي هو الاستقلال الاقتصادي

واعتبر ضيف البرنامج أن “الاستقلال الحقيقي هو الاستقلال الاقتصادي، حيث يؤسس هذا النظام لاستقلال اقتصادي يضمن لاحقا الاستقلال السياسي”.

وفي ختام حديثه شدد على أن المجلس الجهوي سيكون في علاقة ببقية ولايات الإقليم الرابع الذي يتوفر على كل مؤشرات النجاح.

وللإشارة تم أمس الأربعاء 6 مارس 2024، بإشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس والكاتب العام للولاية تنصيب المجلس الجهوي المنتخب لولاية صفاقس وذلك بحضور كافة أعضاء المجلس الجهوي وعدد من الإطارات الأمنية.