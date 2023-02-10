علي الفوراتي: “مختلف المواد الغذائية متوفرة اليوم ولكن”

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وأضاف علي الفوراتي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن بعض المواد موجودة في الموانئ ولم تدخل إلى تونس نظرا لعدم توفر السيولة الكافية والعملة الأجنبية، التي اعتبر أنها “تمثل عائقا كبيرا”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن خلق الثروة إلا عبر الانتاج المحلي”، وتحدث عن نقص العجين والكسكسي وتشكّي بعض المصانع من نقص على مستوى كميات الحبوب، إضافة إلى نقص في كميات الزيت النباتي المدعم وغير المدعم.
ودعا ضيف برنامج اكسبرسو السلط العليا إلى العمل على الاستعداد لشهر رمضان والأعياد وغيرها من المناسبات، وأشار إلى أن مختلف المواد الغذائية متوفرة اليوم ولكن ليس بكميات كبيرة، وأكد أن ارتفاع الطلب والضغط يكون عاليا خلال الفترة الأولى فقط من شهر رمضان.
الكاتب: Asma Mouaddeb
قال الحبيب كراولي رئيس نادي مسيري البنوك الإفريقية، ورئيس مدير عام بنك الأعمال، اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 إنّ التشريعات أصبحت تحد من قدرة البنوك على تمويل الاستثمار وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأضاف رئيس نادي مسيري البنوك الإفريقية، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حاجة إلى التمويل في الظرف الحالي، ولكن معايير السلامة المالية والتصرف الحذر تقف عائقا أمام البنك حتى في صورة رغبته في […]
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