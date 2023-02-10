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الأخبار

علي الفوراتي: “مختلف المواد الغذائية متوفرة اليوم ولكن”

today10/02/2023

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قال علي الفوراتي عضو الجامعة الوطنية لموزعي المواد الغذائية بالجملة اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 إن 40 إلى 50 بالمائة من المواد الغذائية التي يتم توزيعها بالجملة هي مواد مسعّرة ومدعمة.

وأضاف علي الفوراتي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن بعض المواد موجودة في الموانئ ولم تدخل إلى تونس نظرا لعدم توفر السيولة الكافية والعملة الأجنبية، التي اعتبر أنها “تمثل عائقا كبيرا”.

وأشار إلى أنه “لا يمكن خلق الثروة إلا عبر الانتاج المحلي”، وتحدث عن نقص العجين والكسكسي وتشكّي بعض المصانع من نقص على مستوى كميات الحبوب، إضافة إلى نقص في كميات الزيت النباتي المدعم وغير المدعم.

ودعا ضيف برنامج اكسبرسو السلط العليا إلى العمل على الاستعداد لشهر رمضان والأعياد وغيرها من المناسبات، وأشار إلى أن مختلف المواد الغذائية متوفرة اليوم ولكن ليس بكميات كبيرة، وأكد أن ارتفاع الطلب والضغط يكون عاليا خلال الفترة الأولى فقط من شهر رمضان.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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