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علي درغام: نطمح إلى العمل في مجال الطاقات المتجددة في ليبيا

todayيناير 18, 2023

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أفاد مدير فرع ليبيا للشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات علي درغام اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 بأنّ بداية عمل الشركة في إفريقيا يعود إلى سنة 2008 من خلال رواندا، قبل أن يتطور العمل ليشمل عشرات البلدان الأخرى.

وأضاف علي درغام في تصريح لبرنامج لكسبراس على هامش المعرض التونسي الليبي لتطوير الصناعة والتجارة، أنّ تواجد الشركة في ليبيا إنطلق في 2019 من خلال صيانة مشاريع قديمة.

وأكّد وجود أفكار مشاريع تتعلق بالشبكة الكهربائية في ليبيا بإعتباره بلدا شاسعا، مشيرا إلى أنّ إنتاج الكهرباء في ليبيا يقدر بضعف الإنتاج والإستهلاك في تونس.

وقال ذات المصدر “نطمح إلى الإشتغال في مجال الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء”، بالإضافة إلى مشروع العدادات الذكية التي ستصنع بكفاءات تونسية، مبينا أنّ المشورع لاقى إستحسانا من الحكومة الليبية.

وأضاف درغام أنه يتم العمل على المدى الطويل لمد القطر الليبي بشبكة الغاز، وهو مشروع قيد الدرس يمكن تنفيذه خلال السنوات القادمة.

وتحدث ضيف البرنامج عن قيمة الكفاءات التونسية التي برهنت على قدرتها في تونس وفي دول الخليج، مشيرا إلى أنّ قيمة الإستثمارات في ليبيا تعد محتشمة إلى الآن حيث تتراوح بين 2 إلى 3 مليون دولار.

وأضاف أنّ هناك مشاريع ينتظر تنفيذها في السنة الحالية وتقارب قيمتها 10 مليون دولار تتعلق أساسا بالكفاءات العاملة من مهندسين وفنيين ومتكونين.

 

الكاتب: Yosra Gaaloul

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