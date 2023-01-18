علي درغام: نطمح إلى العمل في مجال الطاقات المتجددة في ليبيا

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وأضاف علي درغام في تصريح لبرنامج لكسبراس على هامش المعرض التونسي الليبي لتطوير الصناعة والتجارة، أنّ تواجد الشركة في ليبيا إنطلق في 2019 من خلال صيانة مشاريع قديمة.
وأكّد وجود أفكار مشاريع تتعلق بالشبكة الكهربائية في ليبيا بإعتباره بلدا شاسعا، مشيرا إلى أنّ إنتاج الكهرباء في ليبيا يقدر بضعف الإنتاج والإستهلاك في تونس.
وقال ذات المصدر “نطمح إلى الإشتغال في مجال الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء”، بالإضافة إلى مشروع العدادات الذكية التي ستصنع بكفاءات تونسية، مبينا أنّ المشورع لاقى إستحسانا من الحكومة الليبية.
وأضاف درغام أنه يتم العمل على المدى الطويل لمد القطر الليبي بشبكة الغاز، وهو مشروع قيد الدرس يمكن تنفيذه خلال السنوات القادمة.
وتحدث ضيف البرنامج عن قيمة الكفاءات التونسية التي برهنت على قدرتها في تونس وفي دول الخليج، مشيرا إلى أنّ قيمة الإستثمارات في ليبيا تعد محتشمة إلى الآن حيث تتراوح بين 2 إلى 3 مليون دولار.
وأضاف أنّ هناك مشاريع ينتظر تنفيذها في السنة الحالية وتقارب قيمتها 10 مليون دولار تتعلق أساسا بالكفاءات العاملة من مهندسين وفنيين ومتكونين.
الكاتب: Yosra Gaaloul
الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية الكهرباء في ليبيا علي درغام
اعتبر إفتيسان بن عياد مدير إدارة العمليات ببنك ABC اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 على هامش المعرض التونسي الليبي لتطور التجارة والصناعة أنّ مصراتة تعتبر منطقة تجارية وصناعية في عديد المجالات خاصة الصناعات الحديدية. وأشاد بن عياد خلال حضوره في برنامج لكسبراس بالبنية التحتية التي تجعل من المنطقة تتميز، مشيرا إلى أنّ كل المعامل بالجهة تعد "من أعلى طراز"، وفي تحسن دائم ومواكبة للتكنولوجيات الجديدة. وتحدث ممثل البنك عن التنافسية […]
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