عميد المحامين: إغتيال الشهيدين قضية أمن قومي ولن نقبل بأنصاف الحقيقة

أكّد عميد المحامين حاتم المزيو، اليوم الأربعاء 08 فيفري 2023، أن قضية إغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي، قضية وطن وأمن وطني.

وأضاف المزيو، خلال ندوة صحفية لكشف عن مستجدات قضية إغتيال الشهيدين، أن هيئة المحامين قائمة بالحق الشخصي في هذه القضية، داعيا إلى كشف الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين ومن حاول طمس حقائق وأدلة ملف الإغتيال.

وشدّد عميد المحامين، على أنّ الهيئة ستواصل بمعية هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي وجمعية المحامين الشبان لكشف ملابسات الحقائق، قائلا “لن نقبل بأنصاف كشف الحقيقة..وقضية الشهدين قضية مس بالأمن القومي”.

من جهته أكّد رئيس جمعية المحامين الشبان طارق الحركاتي، أنه تم خلال 10 سنوات هرسلة هيئة الدفاع عن الشهدين وعرقتلها، إضافة إلى تزييف الحقائق وفق قوله.

وأكد الحركاتي تورط الأجهزة القضائية في ملف الإغتيال، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد لتحريك الملف، وكشف الحقيقة.

وقال رئيس جمعية المحامين الشبان، ” هناك تورط لأجهزة الدولة في ملف الإغتيال في تلك الفترة”.

ريم الحسناوي