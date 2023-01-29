عودة نصف ماراطون أوليس جربة: 1200 مشاركا في الموعد وذوي الاحتياجات الخصوصية لهم نصيب

انتظم يوم السبت 28 جانفي 2023، بفضاء الفندق بمدينة جربة حومة السوق لقاء إعلامي لتقديم نصف ماراطون جربة أوليس في دورته الثالثة أيام 18 و19 فيفري تحت شعار “نتسابق من أجل تسجيل جزيرة جربة ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونسكو”، مهرجان سجل عودته بعد احتجاب سنتين بسبب جائحة كورونا.

هذه التظاهرة حسب ما أفادنا به فرحات بن تنفوس رئيس جامعة التصرف في الوجهة السياحية بجربة ومنسق الماراطون، ستعرف مشاركة أكثر من 1200 مشاركًا من مختلف جهات الجمهورية ومن خارج أرض الوطن والذين سيتسابقون في سباقين اثنين الأول نصف ماراطون 21 كلم والثاني سباق للجميع 5 كلم.

أما عن المسالك، أضاف بن تنفوس أنه تم اختيار مكان للتعريف بخصوصيات الجزيرة وخاصة مشهدها الثقافي المفرد بمعتمديتي جربة ميدون وجربة حومة السوق وأن العديد من الوجوه المعروفة في عديد المجالات الثقافية، الرياضية والإعلامية ستكون حاضرة في مختلف فقرات التظاهرة وخاصة بقرية الماراطون بمدينة جربة حومة السوق يوم 18 بداية من العاشرة صباحا.

ذوي الاحتياجات الخصوصية لهم نصيب

وعلى غرار الدورات السابق سيكون لذوي الاحتياجات الخاصة نصيب من خلال سباق خاص بهم وسيكون بشارع الحبيب بورقيبة بمدينة جربة حومة السوق.

وينظم هذا النشاط كل من جامعة التصرف في الوجهة السياحية، سبورتينغ جربة، ومؤسسة جربة للتنمية المستدامة بدعم من مندوبية السياحة جربة جرجيس، مندوبية الشباب والرياضة بمدنين.

كمال الميلادي