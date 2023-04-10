عويدات: “خطاب الرئيس في واد وخطاب الحكومة في واد آخر”

وشدد على أن كل النواب صوتوا بالإجماع على السماح لوسائل الإعلام بتغطية كل أشغال البرلمان، وعبروا عن انفتاحهم على كل وسائل الإعلام.

“خطاب الرئيس في واد وخطاب الحكومة في واد آخر”

وأفاد بأن حركة الشعب كانت قد طالبت بإنهاء حالة الاستثناء فور تركيز البرلمان الجديد، وطالبت بتشكيل حكومة جديدة مختلفة عن الحكومة التي أتى بها المرسوم 117، في حالة الاستثناء.

وأشار إلى أن” ذلك سيفرز مسارين متزامنين، مسار إصلاحي سياسي يقوده رئيس الجمهورية، مع مسار آخر اقتصادي واجتماعي تقوده الحكومة الجديدة، ولكن للأسف هذا لم يحصل”.

وأضاف “لاحظنا في الفترة السابقة أن خطاب رئيس الجمهورية في واد وخطاب الحكومة في واد آخر ، خاصة فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي”.

وقال إن “إنهاء المرحلة الاستثنائية اليوم يمكن أن يقودنا إلى إنهاء العمل بحكومة بودن، والذهاب نحو حكومة سياسية ترسم السياسات العامة والاستراتيجيات، بعقل سياسي ليس بالضرورة متحزب”.