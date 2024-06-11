غازي درغوث: لا بد من اعتماد استراتيجية لتكوين الكوادر الطبية في تونس..

قال غازي درغوث مدير عام Mediterranean School of Health” MSH”، اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024، إن فكرة L’Institut des Métiers de Santé – IMS انطلقت سنة 2014 بهدف تحسين تكوين مهنيي الصحة من أطباء وومرضين، عبر اعتماد الجانب التطبيقي أساسا”.

وأضاف درغوث لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو “قمنا باستعمال التكنولوجيات الحديثة لتكوين المهنيين في القطاع الصحي بشكل أفضل، حيث اعتمدنا المحاكاة الطبية، وتم بعث أول مركز للمحاكاة الطبية في تونس منذ 2014 التجربة بهدف أن لا تكون التجربة الأولى على الإنسان”.

وأفاد بأنه تم تكوين أكثر من 12 ألف مهني في قطاع الصحة، من بينهم 2000 طبيب وممرضين في القطاعين العام والخاص، مؤكدا التعامل الهام مع القطاع العمومي.

وأضاف “الكوفيد أبرز أهمية الاستثمار في قطاع الصحة، وقد كان هناك تقارب مع مجموعة SMU الذي يشمل MSB وMedTech، وقد عملنا معا”، مبينا أن قيمة الاستثمارات في المشروع قدرت بـ 4 مليون دينار.

وأردف “انشأنا مستشفى للمحاكاة حيث نعتمد التكنولوجيا الحديثة، وهو موجه لمهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص”، مبينا أن المركز المخصص للتعليم والتكوين يعد فخرا ومكسبا لتونس وميدان الصحة.

وأكد أن الهدف هو تعزيز تكوين مهنيي الصحة، مشيرا إلى وجود نقص في الممرضين في العالم يقدر بـ30 مليون وفق أرقام منظمة الصحة العالمية.

وتساءل عن سبب غياب استراتيجية للتكوين في تونس واستغلال هذه الفرص، داعيا إلى اعتماد استراتيجية لتكوين الكوادر الطبية خاصة في ظل توفر مستوى تكوين متميز يجب استغلاله.