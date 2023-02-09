غدا الأطباء الشبان في إضراب وطني عن العمل

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ويأتي هذا الإضراب على خلفية حادثة محاولة انتحار طبيبة المقيمة بقسم طب الولدان بالمنستير، خلال تأديتها لعملها بالقسم يوم 26 جانفي الماضي، حسب المنظمة التي أعربت عن استعدادها لاتخاذ جميع الخطوات التصعيدية اللازمة دون تردّد إلى حين إصلاح ملف قطاع الصحة العمومية واستجابة لمطالب منظوريها حتى يتم القطع مع المنظومة الصحية المترديّة والحرص على وضع حلول وسياسات عمومية صحية بصفة تشاركية.
ومن جهة أخرى دعت المنظمة كافة منظوريها للمشاركة في حملة التبرع لفائدة منكوبي زلزال سوريا وتركيا التي ستنطلق يوم 10 فيفري بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي وذلك عبر فتح نقاط تبرع في كليات الطب الأربعة، مترحمة على الضحايا ومعبرة عن استعدادها لإسناد كل المبادرات الإنسانية من أجل إنجاد الشعوب الشقيقة.
وكانت المنظمة دعت في وقت سابق، وزارة الصحة إلى فتح تحقيق حول حادثة إقدام طبيبة مقيمة بقسم طب الولدان بالمستشفى الجامعي بفطومة بورقيبة، مبينة سبب محاولة الانتحار “رفض تمكين الطبيبة من عطلة مرضية وتهديدها بعدم المصادقة على تربصها”.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد رئيس وحدة الاتّصال والاعلام بالمحكمة الإداريّة القاضي فيصل بوقرّة بأنّ الدّوائر الاستئنافيّة المتعهّدة بالقضايا في سياق الطّور الأوّل من نزاع النّتائج الأوليّة للدّورة الثّانية من الانتخابات التّشريعيّة صرحت إلى حدود اليوم الخميس 9 فيفري 2023 بمنطوق ستّة عشر (16) حكما من بين مجموع تسعة وثلاثون (39) قضيّة. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأحكام تتوزع على تسعة برفض الطّعن شكلا، وخمسة برفض الطّعن أصلا، وحكمين بتغيير النّتائج […]
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