غدا.. تحرك وطني للأساتذة النواب أمام وزارة التربية

أعلن منسق إقليم تونس الكبرى للأساتذة النواب، محمد علي السبتاوي، أنّ تنسيقية الأساتذة النواب قررت تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الثلاثاء، 31 جانفي 2023 أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة وستكون ممثلة لكل الأساتذة المتعاقدين من مختلف ولايات الجمهورية وبحضور تمثيليات عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي وعديد الحساسيات المدنية والحقوقية.

واعتبر محمد علي السبتاوي، أن تحركات الأساتذة النواب ليست فقط مادية وإنما مهنية واجتماعية، مؤكدًا أن 8 آلاف أستاذ متعاقد متشبثون بالدفاع عن حقهم المهني وتسوية كل الوضعيات دون استثناء.

وبين خلال ندوة صحفية عقدتها تنسيقية الأساتذة النواب بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الأساتذة قرروا مقاطعة الدروس إلى حين تفعيل الاتفاقيات والحفاظ على كرامة الأستاذ النائب، مبينا أن حجم الشغورات بلغ 15 ألف حالة شغور ومن غير المعقول أن تتعامل وزارة التربية بكثير من اللامبالاة مع هذه المسألة.

وانتقد منسق إقليم تونس الكبرى للأساتذة النواب، محمد علي السبتاوي، ما أسماها سياسة التسويف التي تعتمدها وزارة التربية في التعاطي مع ملف الأساتذة النواب، الذي يعود تاريخه إلى سنة 2008، مشيرا إلى أن كل الحكومات تعاملت “بنفس الأسلوب الظالم في حقنا”.

ومن جهته أكد المنسق العام للأساتذة النواب، مالك العياري، أن المطالب تتمثل أساسا في تسوية كل الوضعيات وتفعيل الاتفاقيات دون تأخير أو تأجيل ولا سيما اتفاقية 9 فيفري 2019 ، مشيرا إلى أن وضعية الأساتذة النواب تتعارض والمواثيق الدولية للشغل باعتبارها وضعيات هشة تتعرض لمظلمة كبرى.

وطالب بضرورة صرف كل المتخلدات المالية للأساتذة، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحركات مكثفة وستأخذ أشكالًا تصعيدية في حال عدم استجابة وزارة التربية وتفعيل شرط الإدماج لكل الأساتذة النواب.

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