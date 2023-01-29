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الأخبار

فاروق بوعسكر: نسبة الإقبال إلى حدود الساعة 11 صباحا بلغت 4.71%

todayيناير 29, 2023

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الأحد 29 جانفي 2023، خلال النقطة الإعلامية الثانية للهيئة، أنّ نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية من الساعة الثامنة إلى حدود 11 صباحًا، تقدّر بـ4.71%.

وأضاف بوعسكر: “توجّه إلى مراكز ومكاتب الاقتراع 369 ألفا و561 ناخبًا، أي بنسبة 4.71%، وهذه النسبة تعتبر أفضل من نسب الإقبال في الدور الأول في التوقيت نفسه” مشددًا على أنها نسبة محترمة.

ويتوزّع المصوّتون حسب الجنس إلى:

  • 20.94 بالمئة من الإناث 
  • 79.06 بالمئة من الذكور

أما عن نسب الإقبال حسب السن:

  • من سن 23 إلى 35 سنة: 1.7 بالمائة
  • من 36 إلى 45 سنة: 20.8 بالمائة
  • من 46 إلى 60 سنة : 32.6 بالمائة
  • أكثر من 60 سنة: 44.9 بالمائة

وأشار بوعسكر إلى أنّ هيئة الانتخابات لم تسجل إشكاليات تذكر لوجيستيًا وتنظيميًا أو خروقات ذات أهمية، والعملية تسير بشكل هادئ، وفق تعبيره.

لبنى بدّة

الكاتب: T N

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