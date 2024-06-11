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فتح الطريق الشعاعية X4 بين الحزاميتين X و X20 بولايتي تونس وأريانة للجولان

today11/06/2024 177

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فتحت، صباح الثلاثاء 11 جوان 2024 الطريق الشعاعية X 4 بين الحزاميتين X وX20 بولايتي تونس وأريانة، للجولان وفق بلاغ لوزارة التجهيز.

وتتضمن مكونات الطريق، الذي أعطت وزيرة التجهيز والإسكان المكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري الإذن بفتحه للجولان، على طول 2.6 كلم، في انجاز 3 جسور، الأول بطول 216 م على مستوى مفترق ملاقا بالمنار و الثاني بطول 70 متر يربط بين حدائق المنزه 1 والمنزه 9B وممر سفلي بطول 70 متر يربط بين حدائق المنزه 1 والمنزه 9C.

وسيساهم هذا الطريق، في تطوير شبكة الطرقات المرقمة بولايات تونس الكبرى وتسهيل حركة المرور على مستوى تونس العاصمة، وكذلك تخفيف الضغط المروري بالطريق الشعاعية X 3 على مستوى حدائق المنزه في إتجاه محول رأس الطابية مرورا بالشعاعية X2 بين حيّ النصر ووسط العاصمة.

ودعت وزيرة التجهيز والإسكان المكلفة بتسيير وزارة النقل المقاولة الى مزيد استحثاث نسق أشغال القسط الخاص بإنجاز المحول X4-X20.

ويعتبر مشروع الطريق الشعاعية X4 من المشاريع الوطنية الكبرى التي تنجز في مجال البنية التحتية ويتميز بخصوصيات تقنية تراعي خصوصية المنطقة التي انجز فيها، إذ تم اعتماد تقنيات فنية جديدة تمثلت أساسا في معالجة التربة وتقويتها وهي تقنية تتمثل في إضافة مادتي الجير والاسمنت للأتربة لزيادة قدرة تحملها وتثبيتها وتقوية خصائصها الفيزيائية.

واستعمال هذه التقنية من شأنه أن يقلص من التأثيرات السلبية على البيئة الناتجة عن رفع الأتربة وإلقائها في المصبات العمومية ويساهم في المحافظة على هياكل الطرقات من خطر إتلافها بمرور الشاحنات الثقيلة فوقها.

كما شمل انجاز المشروع بناء جدار داعم على طول 120م لتفادي خطر الانحدار الكبير المحاذي لجزء من الطريق الشعاعية X4 ولإضفاء جمالية على المنشأة.

ويتكون من لوحات نباتية تنجز لأول مرة في مشروع طرقي بارتفاع 15متر فضلا عن إحداث جدار داعم يرتكز على 60 اساسا عميقا (20متر تحت الأرض) لحماية الطريق الشعاعية X4 من الانزلاقات الأرضية.

 

 

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Written by: waed

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