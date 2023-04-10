فتح باب الترشح لجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2023

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الاثنين 10 أفريل 2023، فتح باب الترشح لنيل جائزة “أفضل بحث علمي نسائي” بعنوان سنة 2023 وتحديد يوم 31 ماي المقبل آخر أجل لقبول ملفات الترشح.

وسيكون “الابتكار والتجديد في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والفلاحة” محور البحوث العلمية لجائزة “أفضل بحث علمي نسائي” لهذه السنة البالغ قيمتها 15 ألف دينار.

ومن شروط الترشح لهذه الجائزة الوطنية، أن تكون البحوث العلمية منجزة ومنشورة خلال الثلاث سنوات الأخيرة باعتبار سنة 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجائزة تسند سنويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة، إلى أفضل بحث علمي تم انجازه من قبل باحثة تونسية الجنسية.

وتم إحداث الجائزة وتنظيمها بمقتضى الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 122 لسنة 2023 المؤرخ في 08 فيفري 2023 بهدف تشجيع الباحثات التونسيات ودعم مسارهن العلمي.

*وات