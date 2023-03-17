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الأخبار

فتح باب الترشح لمنصب مدير عام البنك الوطني الفلاحي

today17/03/2023 78

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أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الترشح لاختيار مدير عام على راس البنك الوطني الفلاحي، عمومي، على ان ينتهي آخل اجل لقبول الترشحات يوم 24 مارس 2023 .

وأشارت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة 17 مارس 2023، إلى أنّ المنصب مفتوح امام كل شخص حامل للجنسية التونسية ويستجيب لحزمة من المتطلبات التي تفرضها طبيعة الخطة والتي تضمنتها وثيقة العناصر المرجعية لهذه الخطة.

وكان مجلس ادارة البنك الوطني قرر يوم 9 مارس 2023 تكليف أحمد بن مولاهم، مديراعاما بالنيابة بتسيير شؤون البنك الوطني الفلاحي خلفا للمنذر الأكحل.

الكاتب: waed selmi

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