فتح باب الترشح لمنصب مدير عام البنك الوطني الفلاحي

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وأشارت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة 17 مارس 2023، إلى أنّ المنصب مفتوح امام كل شخص حامل للجنسية التونسية ويستجيب لحزمة من المتطلبات التي تفرضها طبيعة الخطة والتي تضمنتها وثيقة العناصر المرجعية لهذه الخطة.
وكان مجلس ادارة البنك الوطني قرر يوم 9 مارس 2023 تكليف أحمد بن مولاهم، مديراعاما بالنيابة بتسيير شؤون البنك الوطني الفلاحي خلفا للمنذر الأكحل.
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 39 2
قالت ضحى العزري رئيسة المجمع التصديري WE Raise الخاص بالصناعات الغذائية والفلاحية، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، إنّ الإختيار على التجمع النسائي كان بهدف النجاح والذهاب بعيدا. وخلال إستضافتها في برنامج اكسبراسو على هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، أفادت العزري بأنّ الهدف هو "التصدير في إتجاه إفريقيا جنوب الصحراء إضافة إلى تنمية قدرات الشركات، في ظل سلسلة قيمة […]
today17/03/2023 82 2