فحوى لقاء وزيرة العدل بنظيرها اللبناني

مثّل التباحث في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وتعزيز فرص التعاون بين تونس ولبنان في المجالين القانوني والقضائي محور لقاء جمع وزيرة العدل ليلى جفال، ظهر اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، مع وزير العدل اللبناني هنري خوري.

كما تمّ التباحث، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، حول سبل تطوير مجالات التعاون القضائي بين الطرفين بالعمل على تطوير ومراجعة “الاتفاقية بشأن تبادل التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية ” المبرمة بين البلدين ببيروت في 28 مارس 1964 والمصادق عليها بتونس في 16 مارس 1966.

وذكرت الوزارة، في بلاغها، أن الوزير اللبناني كان مرفوقا بسفير جمهورية لبنان لدى تونس طوني فرنجية، وأن اللقاء تم بحضور رئيس ديوان وزيرة العدل وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.

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