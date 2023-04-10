فرنسا تتصدر دول المهجر للتونسيين بالخارج من حيث التحويلات البريدية

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ويقيم في فرنسا حوالي مليون و384 الف تونسي اي ما يمثل 49 بالمائة من مجموع الجالية التونسية المقيمة في الخارج.
ويحتل التونسيون المقيمون في ايطاليا المرتبة الثانية في ما يتعلق بالتحويلات البريدية بنسبة 2ر11 بالمائة اي ما يقارب 261 مليون دينار يليهم التونسيون المقيمون بالمانيا بنسبة 2ر6 بالمائة اي ما يناهز 145 مليون دينار.
ومثّل نصيب أوروبا من قيمة التحويلات البريدية 2ر72 بالمائة اي ما يعادل مليار و477 مليون دينار فيما بلغ نصيب البلدان العربية 9ر17 بالمائة من مجموع التحويلات والبلدان الافريقية مثلت نسبة 8ر3 بالمائة والبلدان الامريكية 5ر5 بالمائة فيما بلغت مساهمة التونسيين بآسيا وأستراليا 6ر0 بالمائة.
وات
الكاتب: Rim Hasnaoui
نفذ اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، مجموعة من خريجي المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة للمطالبة بترميم وصيانة المعهد وانتداب أساتذة اختصاص. ورفع المحتجون المشاركون في هذا التحرك، شعارات تدعو إلى توفير فضاء يستجيب لمتطلبات التكوين لطلبة المعهد العالي للموسيقي والمسرح، منددين بما وصفوه بـ "مماطلة السلط" في انطلاق أشغال صيانة المعهد. ويتزامن هذا التحرك الجديد لخريجي المعهد، مع الاعتصام المفتوح […]