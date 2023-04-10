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إقتصاد

فرنسا تتصدر دول المهجر للتونسيين بالخارج من حيث التحويلات البريدية

today10/04/2023 216 1

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تصدرت فرنسا قائمة دول المهجر للتونسيين بالخارج في ما يتعلق بقيمة التحويلات البريدية بنسبة 45,8 بالمائة اي ما يزيد عن مليار و71 مليون دينار حسب ما كشفت عنه ارقاما نشرها ديوان التونسيين بالخارج.

 

 

ويقيم في فرنسا حوالي مليون و384 الف تونسي اي ما يمثل 49 بالمائة من مجموع الجالية التونسية المقيمة في الخارج.

 

 

 

ويحتل التونسيون المقيمون في ايطاليا المرتبة الثانية في ما يتعلق بالتحويلات البريدية بنسبة 2ر11 بالمائة اي ما يقارب 261 مليون دينار يليهم التونسيون المقيمون بالمانيا بنسبة 2ر6 بالمائة اي ما يناهز 145 مليون دينار.

 

 

 

ومثّل نصيب أوروبا من قيمة التحويلات البريدية 2ر72 بالمائة اي ما يعادل مليار و477 مليون دينار فيما بلغ نصيب البلدان العربية 9ر17 بالمائة من مجموع التحويلات والبلدان الافريقية مثلت نسبة 8ر3 بالمائة والبلدان الامريكية 5ر5 بالمائة فيما بلغت مساهمة التونسيين بآسيا وأستراليا 6ر0 بالمائة.

 

وات

الكاتب: Rim Hasnaoui

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