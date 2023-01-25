فريعة: امتيازات كبيرة للمؤسسات في فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس

أفاد شوقي فريعة رئيس مدير عام فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، بأن الفضاء يضم أنشطة في عديد القطاعات المعدة للتصدير على غرار قطاع الصناعة والتجارة الدولية، واللوجستيك، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

وأشار شوقي فريعة إلى أن فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس يتمتع أيضا بنظام المنطقة الحرة ويوفر عديد الامتيازات الجبائية، أهمها الإعفاء من الآداء على القيمة المضافة، والأداءات الديوانية عند توريد المواد الأولية.

وأكد أن الجزء الأول من الفضاء يشهد نسبة إشغال بـ 90 بالمائة، ويتم العمل على انجاز الجزء الثاني من الفضاء، لاستقطاب عدد أكبر من المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، وأوضح أن الفضاء يتمتع ببنية تحتية متميزة تستفيد منها المؤسسات المنتصبة هناك.

وأفاد بأن أشغال إنجاز الجزء الثاني من فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس تقدمت بنسبة 40 بالمائة، ويمكن استغلاله انطلاقا من شهر سبتمبر أو أكتوبر 2023 على أقصى تقدير.

كما أوضح أنه سيقع توفير تكنولوجيا “VR CAVE” المتطورة، ووضعها على ذمة المؤسسات في هذا الفضاء، كما أشار إلى العمل على أشغال توسعة.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو، أن الفضاء استقطب حتى الآن 51 مؤسسة، ووفر حوالي 900 موطن شغل، منهم 13 مؤسسة في مجال الصناعة، ودعا الشباب التونسي إلى الإقبال على الاستثمار في جرجيس والاستفادة من الامتيازات التي يضعها فضاء الأنشطة الاقتصادية على ذمتهم.