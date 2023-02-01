في إطار برنامج “نصدّر”: برامج تكوين متاحة للمستشارين في التصدير

أفاد مدير عام برامج الدعم الفني بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنيس الفاهم اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 بأن الفترة الحالية تعد فترة الصمود بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأشار مدير عام برامج الدعم الفني بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى توفر تمويلات من الولايات المتحدة الأمريكية لفائدة دول جنوب المتوسط، بهدف تمويل مشاريع في قطاع الفلاحة.

وأضاف أن الهدف هو دفع المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة على زيادة انتاجيتها واعتماد أساليب متجددة وتحديث طرق الإنتاج، وأشار إلى الحرص على توفير الدعم الفني لصغار المنتجين في قطاع الفلاحة، مع العمل على تطوير منتجات مالية جديدة.

وأوضح أن العلاقة بين البنك الأوروبي والمتعاملين معه ستكون مباشرة أكثر، وأشار إلى التوجه أكثر نحو الاقتصاد الأخضر.

وأفاد بأنه سيقع تنظيم مسابقة تهم الشركات الناشئة والشركات الناشطة في القطاع الفلاحي تضم مساعدات مالية هامة وسيقع الإعلان عن تفاصيلها في غضون الشهر الحالي.

وفيما يتعلق ببرنامج “نصدّر” الذي انطلق العمل عليه منذ 3 سنوات، أشار الفاهم إلى وجود 100 مؤسسة من مختلف الأحجام والقطاعات، تنتفع بهذا البرنامج، ومنها شركات بدأت نشاطها التصديري، وسيتم العمل على انتفاع كل الشركات المشمولة بالبرنامج هذه السنة بالخدمات وهو ما من شأنه دفع النشاط التصديري، وتسهيل التعامل الديواني.

ومن جهتها أفادت أنيسة لافرار عن ديلوات لدى حضورها في برنامج اكسبرسو، بأنه سيتم توفير التكوين اللازم للمستشارين في التصدير، ووضع 5 برامج تكوينية، ستركز على جمع المعلومات المتعلقة بالأسواق التصديرية وتحليلها، وطريقة تحديد الفرص المتوفرة في مختلف الأسواق، إضافة إلى التطرق إلى مختلف الإجراءات الإدارية والتقنية للعمليات التصديرية، وقالت إنه تم العمل على تحديد معوقات التصدير التي تواجهها المؤسسات.

وأوضح أن برامج التكوين متاحة وستتواصل سواء للمستشارين في التصدير أو بالنسبة للمؤسسات، وأفاد بأن برنامج تكوين المستشارين في التصدير سينتفع منه أوليا 30 مستشارا، وأشار إلى امكانية توسيع هذه التجربة، وتوسيع عدد المنتفعين من برنامج “نصدّر” الذي يشمل حاليا 100 مؤسسة.