قاعة القرجاني: غاز على وجه الخطأ

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المباراة كانت تسير في مجراها العادي إلى أن أطلق الغاز المسيل للدموع عن وجه الخطأ حسب شهود عيان ومصادر أمنية لتقوم قوات الأمن دون سابق إنذار بإخلاء القاعة مما أدى إلى سقوط إحدى المدارج جراء عملية التدافع وأسفر عن عديد الإصابات في صفوف جماهير الأحمر والأبيض.
*مروان بن عمارة
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد محمد سويلم المدير العام الأسبق للسياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ستفرز عنها فيما بعد، تقرير شهر أفريل لآفاق النمو المحينة ونسب التضخم، وغيرها من المؤشرات. وأضاف محمد سويلم لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن عديد الاجتماعات تعقد على هامش اجتماعات الربيع، وقال إن مشاركة الوفد التونسي، لا يمكن أن تكون بمعزل عن ملف التفاوض بين تونس وصندوق […]