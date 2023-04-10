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الأخبار

قاعة القرجاني: غاز على وجه الخطأ

today10/04/2023 943

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شهدت مباراة كرة السلة اليوم الإثنين 10 أفريل 2023 بين النادي الإفريقي والنجم الرادسي لحساب الجولة الأولى من نصف نهائي البطولة توقفا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

المباراة كانت تسير في مجراها العادي إلى أن أطلق الغاز المسيل للدموع عن وجه الخطأ حسب شهود عيان ومصادر أمنية لتقوم قوات الأمن دون سابق إنذار بإخلاء القاعة مما أدى إلى سقوط إحدى المدارج جراء عملية التدافع وأسفر عن عديد الإصابات في صفوف جماهير الأحمر والأبيض.

 

*مروان بن عمارة

الكاتب: Asma Mouaddeb

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