قاعة القرجاني: غاز على وجه الخطأ

إقتصاد

أفاد محمد سويلم المدير العام الأسبق للسياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ستفرز عنها فيما بعد، تقرير شهر أفريل لآفاق النمو المحينة ونسب التضخم، وغيرها من المؤشرات. وأضاف محمد سويلم لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن عديد الاجتماعات تعقد على هامش اجتماعات الربيع، وقال إن مشاركة الوفد التونسي، لا يمكن أن تكون بمعزل عن ملف التفاوض بين تونس وصندوق […]