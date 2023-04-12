قريبا إعادة فتح السفارة السورية في تونس

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وجاء في بلاغ الوزراة أنه حرصا من الجانبين على إعادة العلاقات التونسية السورية الى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين “تكريسا لروابط الاخوة العريقة التى تجمع تونس بسوريا، و إعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة الشعبين”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أسدى تعليماته بالشروع في إجراءات تعيين سفير تونس بدمشق، معتبرا أنّ “مسألة النظام في سوريا مسألة تهم السوريين وحدهم وتونس نتعامل مع الدولة السورية”.
ويذكر أن تونس قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل أكثر من 10 سنوات، كما تم طرد السفير السوري بتونس سنة 2012.
قبل أن تعيد تونس بعثة دبلوماسية محدودة عام 2017، وفي نهاية 2018 تم استئناف حركة الطيران بين البلدين.
الكاتب: waed selmi
today14/04/2023 361 5
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