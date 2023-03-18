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الأخبار

“قريبا عودة العمل بمنجم الرديف .. ونسق الإنتاج جيد”

today18/03/2023 112

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أفاد كاتب عام الجامعة العامة للمناجم حسن الميساوي اليوم السبت 18 مارس 2023، ببداية انفراج القطاع بعد انطلاق العمل بمنجم ام العرايس منذ عشرة أيام وذلك بعد توقف لأكثر من سنة لاسيما وأنه سيتم قريبا عودة العمل بمنجم الرديف، لافتا إلى عودة الإنتاج بنسق جيد وأنه من المؤمل ان يتجاوز خلال السنة الحالية 5 مليون طن.

وبين على هامش افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعمال المناجم المنعقد اليوم بمدينة الحمامات الجنوبية، أن تفادي بعض الإشكاليات ومنها بالخصوص النقل نظرا للالتجاء إلى المناولة على خلفية عجز الشركة الوطنية للسكك الحديدية على نقل الفسفاط، سيمكن من عودة النسق العادي للإنتاج.

 

*وات

 

الكاتب: waed selmi

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