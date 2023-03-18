“قريبا عودة العمل بمنجم الرديف .. ونسق الإنتاج جيد”

Express Radio Le programme encours
وبين على هامش افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعمال المناجم المنعقد اليوم بمدينة الحمامات الجنوبية، أن تفادي بعض الإشكاليات ومنها بالخصوص النقل نظرا للالتجاء إلى المناولة على خلفية عجز الشركة الوطنية للسكك الحديدية على نقل الفسفاط، سيمكن من عودة النسق العادي للإنتاج.
*وات
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 39 2
قال الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم السبت 18 مارس 2023، إن "مساحة الديمقراطية في تونس بدأت تضيق وان السلطة عازمة على الاتجاه نحو مزيد التضييق على الحريات" حسب تقديره. وأشار سامي الطاهري في هذا الصدد إلى "التضييق على العمل النقابي وهرسلة النقابيين، وذلك في تعليقه على الحكم الابتدائي الصادر أمس الجمعة والقاضي بأربعة أشهر سجنا في حق 16 نقابيا من بينهم كاتب عام الجامعة العامة للنقل". […]