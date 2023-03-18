“قريبا عودة العمل بمنجم الرديف .. ونسق الإنتاج جيد”

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قال الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم السبت 18 مارس 2023، إن "مساحة الديمقراطية في تونس بدأت تضيق وان السلطة عازمة على الاتجاه نحو مزيد التضييق على الحريات" حسب تقديره. وأشار سامي الطاهري في هذا الصدد إلى "التضييق على العمل النقابي وهرسلة النقابيين، وذلك في تعليقه على الحكم الابتدائي الصادر أمس الجمعة والقاضي بأربعة أشهر سجنا في حق 16 نقابيا من بينهم كاتب عام الجامعة العامة للنقل". […]