قفصة: إستئناف نقل الفسفاط عبر الخط 13 بعد إغلاقه لأشهر

تم فجر اليوم السبت 4 فيفري 2023 إستئناف عمليات نقل الفسفاط من محطة ارتال قفصة نحو الشركة الهندية التونسية “تيفارت” وميناء صفاقس عبر الخط 13 بعد إغلاقه لأكثر من 4 أشهر من قبل عمال منجم المكناسي المطالبين بتسوية وضعياتهم .

وجاءت عودة الخط رقم 13 الرابط بين قفصة وصفاقس عبر ولاية سيدي بوزيد بعد تدخل الوحدات الأمنية يوم أمس الجمعة لفك إعتصام عمال منجم المكناسي بمحطة ارتال المنطقة وإيقاف عدد منهم.

وقال خميس صقر الكاتب العام للنقابة الخصوصية للسكك الحديدية في تصريح إعلامي على هامش إفتتاح أعمال المؤتمر الإنتخابي لأعوان النقابة الخصوصية للسكك الحديدية “إنّ الخسائر اليومية للخط رقم 13 لنقل الفسفاط الذي يوفر 40 بالمائة من مداخيل الشركة، تقدر بـ120 ألف دينار يوميا بسبب تعطيلات مستمرة وإحتجاجات إجتماعية لا علاقة لها بالشركة”.

حسام الدلالي