قفصة: إستئناف نقل الفسفاط عبر الخط 13 بعد إغلاقه لأشهر

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وجاءت عودة الخط رقم 13 الرابط بين قفصة وصفاقس عبر ولاية سيدي بوزيد بعد تدخل الوحدات الأمنية يوم أمس الجمعة لفك إعتصام عمال منجم المكناسي بمحطة ارتال المنطقة وإيقاف عدد منهم.
وقال خميس صقر الكاتب العام للنقابة الخصوصية للسكك الحديدية في تصريح إعلامي على هامش إفتتاح أعمال المؤتمر الإنتخابي لأعوان النقابة الخصوصية للسكك الحديدية “إنّ الخسائر اليومية للخط رقم 13 لنقل الفسفاط الذي يوفر 40 بالمائة من مداخيل الشركة، تقدر بـ120 ألف دينار يوميا بسبب تعطيلات مستمرة وإحتجاجات إجتماعية لا علاقة لها بالشركة”.
حسام الدلالي
الكاتب: waed selmi
أكّد أنيس بن ريانة المختص في الشأن الفلاحي اليوم السبت 4 فيفري 2023 أهمية المناطق الرطبة في التنوع البيولوجي ودعم الأنشطة الإقتصادية. وتحدث بن ريانة خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند عن اليوم العالمي للمناطق الرطبة بموجب الإتفاقية الدولية رامسار الممضاة يوم 2 فيفري 1971، للحفاظ والإستخدام المستدام للمناطق الرطبة نظرا لكونها مناطق هشة ومتدهورة تواجه التلوث والجفاف والإستغلال المفرط. وأوضح بأنّ المناطق الرطبة هي التي تتجمع فيها المياه من […]
today04/02/2023 2
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