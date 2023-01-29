قفصة: بسبب شبهة توزيع أموال، أحد المترشحين في حالة تقديم

الأخبار

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاورق بوعسكر، أنّ نسبة الإقبال على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 131 دائرة بلغت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال 7.73 بالمائة. وأضاف بوعسكر، خلال نقطة اعلامية بقصر المؤتمرات، اليوم الأحد 29 جانفي 2023، أنّ، عملية الاقتراع تتتواصل إلى حدود الساعة السادسة مساء، داعيا الناخبين للذهاب للإدلاء بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم في المجلس النيابي القادم. ويبلغ عدد المترشحين للدور الثاني من […]