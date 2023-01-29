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الأخبار

قفصة: بسبب شبهة توزيع أموال، أحد المترشحين في حالة تقديم

todayيناير 29, 2023

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية قفصة، بعد ظهر اليوم الأحد 29 جاتفي 2023، لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بالجهة، بالاحتفاظ ب 3 اشخاص بتهمة شبهة توزيع أموال أمام مراكز الاقتراع وسط المدينة.

وقد قررت النيابة مثول أحد المترشحين عن دائرة قفصة الجنوبية في حالة تقديم أمامها غدا الاثنين.

وقد بلغت نسبة الاقبال على مراكز الاقتراع إلى حدود الواحد ظهر بولاية قفصة 6٫45 بالمائة من اجمالي المسجلين بالدائرة الانتخابية بولاية قفصة وفق ما أكده الناطق الرسمي للهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة نجم الدين خريف.

حسام الدلالي

 

الكاتب: Rim Hasnaoui

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