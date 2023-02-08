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الأخبار

قفصة : بعث نقطة جمع تبرعات لفائدة الشعبين السوري والتركي

today08/02/2023

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قال والي قفصة نادر الحمدوني في تصريح لمراسل اكسبراس اف ام اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، إنّه تم الإتفاق بمقر ولاية قفصة على إطلاق لجنة قصد جمع التبرعات من أغطية و ملابس وغذاء و ادوية لفائدة الشعبين التركي والسوري جراء الزلزال الأخير بالبلدين.

وستشارك في هذه الحملة جميع المنظمات الوطنية والحركات الشبابية تلبية لنداء الواجب وفق تعبيره.

وتسبب الزلزال الذي جد يوم الإثنين في وفاة 11 ألف شخص على الأقل في آخر حصيلة وهي مرجحة للإرتفاع أكثر.

 

حسام الدلالي

 

الكاتب: waed selmi

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