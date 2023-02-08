قفصة : بعث نقطة جمع تبرعات لفائدة الشعبين السوري والتركي

رياضة

أصدرت الهيئة الوطنية للألعاب في فرنسا، اليوم الأربعاء، بلاغا من خلال موقعها الرسمي على الانترنت بلاغا تطلب فيه من جميع مواقع الرهان الرياضي الفرنسية، سحب مباراة الجولة الختامية من المرحلة الأولى للدوري التونسي بين أولمبيك سيدي بوزيد ونجم المتلوي، بسبب شبهات تحوم حولها حول التلاعب بالنتائج.