قفصة : بعث نقطة جمع تبرعات لفائدة الشعبين السوري والتركي

Express Radio Le programme encours
وستشارك في هذه الحملة جميع المنظمات الوطنية والحركات الشبابية تلبية لنداء الواجب وفق تعبيره.
وتسبب الزلزال الذي جد يوم الإثنين في وفاة 11 ألف شخص على الأقل في آخر حصيلة وهي مرجحة للإرتفاع أكثر.
حسام الدلالي
الكاتب: waed selmi
أصدرت الهيئة الوطنية للألعاب في فرنسا، اليوم الأربعاء، بلاغا من خلال موقعها الرسمي على الانترنت بلاغا تطلب فيه من جميع مواقع الرهان الرياضي الفرنسية، سحب مباراة الجولة الختامية من المرحلة الأولى للدوري التونسي بين أولمبيك سيدي بوزيد ونجم المتلوي، بسبب شبهات تحوم حولها حول التلاعب بالنتائج.
تعليقات (0)