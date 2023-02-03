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قفصة: عدد من العاطلين عن العمل يغلقون الخط عدد 13 مجددا

today03/02/2023

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عمد صباح اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، عدد من العاطلين عن العمل بمحطة الأرتال بالمكناسي إلى غلق الخط عدد 13 الرابط بين قفصة وصفاقس.

ويأتي الغلق أمام قطارات نقل الفسفاط من الحوض المنجمي في إتجاه المجامع الكميائية بالصخيرة والشركة التونسية الهندية للأسمدة “تيفارت ” وقطار نقل المسافرين بعد أن تم فتحه يوم أمس أمام قطارات نقل الفسفاط بعد غلقه لسنة ونصف.

 

حسام الدلالي

الكاتب: waed selmi

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