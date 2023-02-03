قفصة: عدد من العاطلين عن العمل يغلقون الخط عدد 13 مجددا

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قال الناشط السياسي والنقابي السابق مصطفى بن أحمد اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، إنّ المواجهة بين اتحاد الشغل ورئيس الجمهورية انطلقت بعد أيام من تاريخ 25 جويلية 2021 وكانت في حدود معينة وبصفة خفية. وأضاف بن أحمد خلال حضوره في برنامج اكسبراسو أنّ بعض اللقاءات التي جمعت الطرفين كانت "لرأب الصدع وتلطيف الأجواء"، مبينا أنّ الوضع الحالي وصل إلى المواجهة الحتمية بين خطان مختلفان تماما، مبينا أنّ "خط رئيس الجمهورية […]