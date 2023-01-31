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الأخبار

قفصة: 3 بطاقات إيداع بالسجن.. والإبقاء على مترشح بحالة سراح

todayيناير 31, 2023

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أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية في قفصة ظهر اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 مواطنين، مع الإبقاء على مترشح عن دائرة قفصة الجنوبية في حالة سراح وذلك في قضية شبهة توزيع أموال أمام مراكز الاقتراع بقفصة المدينة.

ويذكر أن فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني في قفصة تمكنت يوم الإقتراع للدور الثاني للانتخابات التشريعية من ضبط 3 أشخاص يوزعون أموالا على ناخبين أمام مراكز الإقتراع وسط مدينة قفصة.

حسام الدلالي

الكاتب: Asma Mouaddeb

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