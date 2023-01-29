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قفصة: 6.45 % نسبة الإقبال إلى حدود الواحدة ظهرا

todayيناير 29, 2023

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بلغت نسبة الاقبال على مراكز الاقتراع إلى حدود الواحد ظهر بولاية قفصة 6٫45 بالمائة من اجمالي المسجلين بالدائرة الانتخابية بولاية قفصة وفق ما أكده الناطق الرسمي للهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة نجم الدين خريف. 

واضاف خريف، انه تم تسجيل مخالفة من قبل أعوان المراقبة التابعين للهيئة تتعلق بخرق الصمت الانتخابي قرب أحد مراكز الاقتراع بدائرة قفصة الجنوبية حيث عمد أحد الأشخاص التابعين لأحد المترشحين بمحاولة التأثير على الناخبين للتصويت.
وأضاف عضو الهيئة تحرير محضر في الغرض في انتظار استكمال الأبحاث من قبل مجلس الهيئة.

وللإشارة فقد تمكنت صباح اليوم، فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بقفصة من إيقاف شخص كان بصدد توزيع الاموال على الناخبين امام مراكز الاقتراع بمدينة قفصة.

حسام الدلالي

الكاتب: Rim Hasnaoui

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