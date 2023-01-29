قفصة: 6.45 % نسبة الإقبال إلى حدود الواحدة ظهرا

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أفاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت القاضي مجيب قديش، الأحد 29 جانفي 2023، أن مكتب الهيئة رصد حتى منتصف نهار اليوم مخالفة انتخابية وحيدة تمثلت في استعصاء ممثلة مترشح بدائرة سجنان جومين غزالة على أعوان الرقابة وعدم الالتزام بالمكتب المقرر لها التواجد فيه. وأضاف ذات المصدر، أن نسبة الإقبال العام على التصويت متفاوتة بين الدوائر ولكنها في تصاعد بين ساعة واخرى مع تتالي ساعات فتح المراكز ،ولاحظ أن الفئة […]