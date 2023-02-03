قيس سعيّد: “بإرادتنا نصنع المعجزات”

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وأضاف سعيّد “أحلام كثيرة لا بد أن تتحقق وجب أن تتحول إلى واقع، برامج عدة وضعت من طرف الإدارات ومن طرف الشباب أيضا، ونحاول اختصار المسافات اليوم في المكان وفي الزمن”.
وأكد رئيس الجمهورية ”العمل كان ليلا نهارا ونربط الليل بالنهار.. لأننا فعلا نريد أن نختصر المسافة في التاريخ”.
وقال سعيّد “الدولة ليست لقمة لمن يريد أن يعبث بها وكل ذرة من تراب تونس لن نفرّط فيها لأحد والقضية اجتماعية واقتصادية وبإرادتنا نصنع المعجزات، وبتعويلنا على أنفسنا نحقق كل آمالنا وبمحاسبة كل من عبث بمقدرات البلاد”.
وأضاف سعيّد “يريدون اللعب بالدولة التونسية ولن نسمح لهم”.
كما أضاف”من بين المشاريع الكبرى التي أسعى إلى تحقيقها هي سكة حديدية تربط شمال تونس بجنوبها لأنها تختصر الوقت في نقل المسافرين والسلع أيضا”.
الكاتب: Asma Mouaddeb
نفى عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو أن يكون الموقف الذي عبرت عنه الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أمس الخميس، بخصوص رفضها محاكمة المدنيين والمحامين أمام القضاء العسكري وقرارها مقاطعة التساخير أمام المحاكم العسكرية ورفضها "التدخل في جدول المحامين" و"المساس به من حيث المباشرة" أن يكون جاء متأخرا وذلك على خلفية المحاكمات التي طالت محامين في قضية المطار. وقال مزيو في تصريح إعلامي مساء اليوم الجمعة بدار المحامي في صفاقس […]
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