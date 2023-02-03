قيس سعيّد: “بإرادتنا نصنع المعجزات”

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، خلال تدشينه للطريق السيارة أ1 الرابطة بين قابس ورأس جدير، إن “قصة الطريق السيارة قديمة وتعود إلى سنوات السبعين”.

وأضاف سعيّد “أحلام كثيرة لا بد أن تتحقق وجب أن تتحول إلى واقع، برامج عدة وضعت من طرف الإدارات ومن طرف الشباب أيضا، ونحاول اختصار المسافات اليوم في المكان وفي الزمن”.

وأكد رئيس الجمهورية ”العمل كان ليلا نهارا ونربط الليل بالنهار.. لأننا فعلا نريد أن نختصر المسافة في التاريخ”.

وقال سعيّد “الدولة ليست لقمة لمن يريد أن يعبث بها وكل ذرة من تراب تونس لن نفرّط فيها لأحد والقضية اجتماعية واقتصادية وبإرادتنا نصنع المعجزات، وبتعويلنا على أنفسنا نحقق كل آمالنا وبمحاسبة كل من عبث بمقدرات البلاد”.

وأضاف سعيّد “يريدون اللعب بالدولة التونسية ولن نسمح لهم”.

كما أضاف”من بين المشاريع الكبرى التي أسعى إلى تحقيقها هي سكة حديدية تربط شمال تونس بجنوبها لأنها تختصر الوقت في نقل المسافرين والسلع أيضا”.