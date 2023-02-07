قيس سعيّد: “لا يمكن لأي مسؤول أن يُخيّب آمال التونسيين”

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كما شدّد رئيس الجمهورية على أن “المسؤولية اليوم والواجب المقدّس هو الاستجابة لمطالب التونسيين ولا يمكن لأي مسؤول أن يُخيّب آماله”.
كما تم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى ضرورة توجيه المساعدات إلى كل من سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر الذي خلّف آلاف الضحايا، وفق المصدر نفسه.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد قرّر اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وفق إعلان الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
الكاتب: Asma Mouaddeb
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
وضع المعهد الوطني للرصد الجوي، مساء الثلاثاء 7 فيفري 2023، ولاية نابل في درجة إنذار عالية من خلال إسنادها اللون البرتقالي في خارطة اليقظة، وذلك لغزارة الأمطار المتوقعة. وتشير الخارطة إلى أن الأمطار ستكون مؤقتا رعدية وغزيرة وبكميات محليا هامة بداية من هذه الليلة بالوطن القبلي ثم تشمل تدريجيا جهة الساحل غدا الأربعاء. ودعا المعهد إلى ضرورة ملازمة الحذر عند التنقل واتباع تعليمات السلامة عنذ السياقة وتجنب السير في شبكة […]
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