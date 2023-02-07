قيس سعيّد: “لا يمكن لأي مسؤول أن يُخيّب آمال التونسيين”

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد، حيث أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة التصدّي لكلّ من مازال يسعى إلى اختلاق الأزمات وبثّ الفتن والإشاعات. كما شدّد رئيس الجمهورية على أن “المسؤولية اليوم والواجب المقدّس هو الاستجابة لمطالب التونسيين ولا يمكن لأي مسؤول أن يُخيّب آماله”.

كما تناول اللقاء عددا من المشاريع التي يتم العمل المتواصل على إنجازها، ومن بينها مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة.

كما دعا رئيس الدولة إلى “التسريع في انطلاق عدد من الهياكل كمؤسسة فداء، فالمؤسسات لا يتم إنشاؤها إلا لتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها” وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وشدّد رئيس الجمهورية على “العمل دون انقطاع لاختصار المسافات، ومن غير المقبول التباطؤ ولو لحظة واحدة لأن كل تأخير يزيد الأوضاع تفاقما ويستغله من لا دأب لهم سوى التشكيك فضلا عن فسح المجال لهم لمزيد التآمر على الدولة والوطن”.