قيس سعيّد: “نسبة الإقبال يجب أن تُقرأ بشكل مختلف”

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وأضاف قيس سعيّد أن “نسبة الإقبال يجب أن تُقرأ بشكل مختلف، 90 بالمائة لم يصوتوا لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعد يعني شيئا، ونقرأ الأرقام لا بنسبة التصويت ولكن بنسبة العزوف”، متسائلا “لماذا رفض التونسيون المشاركة في الانتخابات بالرغم من تغيير طريقة الإقتراع؟”.
وأشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى أن السنوات العشر الماضية جعلت من البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة، وجاء ردّ فعل التونسيين في الدورة الأولى ثم في الدورة الثانية أيضا، وأكد عدم وجود أي مال فاسد في هذه الانتخابات.
وبين أن “التونسيين ماتوا من أجل برلمان وطني في أحداث 8 و 9 أفريل ثم عندما جاء البرلمان بعد الاستقلال وخلال هذه السنوات العجاف عكس ما حلموا به”.
وقال سعيّد إن “النسبة تؤكد أن التونسيين لم تعد لهم أي ثقة في هذه المؤسسات وبالتالي يجب قراءة الأرقام بشكل مختلف”.
وأضاف رئيس الجمهورية “نحن متمسكون بدولتنا وبمؤسساتنا، ومن يعلّق على ذلك لا يثير إلا الازدراء والاحتقار وعمقنا الشعب أكبر من عمقهم، وما يقومون به اليوم هو بمثابة الخيانة العظمى للشعب التونسي إلى جانب ارتمائهم في أحضان الأجانب”.
وقال سعيّد “تونس للتونسيين وليست ضيعة يرتع فيها من يشاء كما يشاء، وسيتحمل هؤلاء مسؤولية خيانتهم العظمى لتونس”.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أثناء ندوة صحفية عقدت مساء، اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، وخصصت لعرض النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، عن فوز 131 مترشحا داخل الجمهورية بمقاعد في البرلمان الجديد، الذّي يعد 161 مقعدا. وكانت الهيئة قد أعلنت، في 19 ديسمبر 2022، عن فوز 23 مترشحا داخل تونس وخارجها في الدور الأوّل من هذه الانتخابات. وتوزّع عدد الفائزين في الدور الثاني ما بين 22 إمرأة و109 رجل […]
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