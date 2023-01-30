قيس سعيّد: “نسبة الإقبال يجب أن تُقرأ بشكل مختلف”

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الإثنين 30 جانفي 2023 إن أهم شيء هو أنه تم احترام المواعيد في إشارة إلى موعد الاستفتاء والانتخابات التشريعية، “وإن كانت في بعض الأحيان غير مناسبة ومتزامنة مع أيام عطلة”، وفق قوله.

وأضاف قيس سعيّد أن “نسبة الإقبال يجب أن تُقرأ بشكل مختلف، 90 بالمائة لم يصوتوا لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعد يعني شيئا، ونقرأ الأرقام لا بنسبة التصويت ولكن بنسبة العزوف”، متسائلا “لماذا رفض التونسيون المشاركة في الانتخابات بالرغم من تغيير طريقة الإقتراع؟”.

وأشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى أن السنوات العشر الماضية جعلت من البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة، وجاء ردّ فعل التونسيين في الدورة الأولى ثم في الدورة الثانية أيضا، وأكد عدم وجود أي مال فاسد في هذه الانتخابات.

وبين أن “التونسيين ماتوا من أجل برلمان وطني في أحداث 8 و 9 أفريل ثم عندما جاء البرلمان بعد الاستقلال وخلال هذه السنوات العجاف عكس ما حلموا به”.

وقال سعيّد إن “النسبة تؤكد أن التونسيين لم تعد لهم أي ثقة في هذه المؤسسات وبالتالي يجب قراءة الأرقام بشكل مختلف”.

وأضاف رئيس الجمهورية “نحن متمسكون بدولتنا وبمؤسساتنا، ومن يعلّق على ذلك لا يثير إلا الازدراء والاحتقار وعمقنا الشعب أكبر من عمقهم، وما يقومون به اليوم هو بمثابة الخيانة العظمى للشعب التونسي إلى جانب ارتمائهم في أحضان الأجانب”.

وقال سعيّد “تونس للتونسيين وليست ضيعة يرتع فيها من يشاء كما يشاء، وسيتحمل هؤلاء مسؤولية خيانتهم العظمى لتونس”.