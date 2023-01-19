كرباعي: توجهات إيطاليا أصبحت أكثر تشددا في مسألة الهجرة

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وأضاف مجدي كرباعي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو أن هناك مساعي حثيثة لتطبيق برنامج الحكومة الإيطالية، المتعلق بجعل مناطق شمال إفريقيا مناطق ساخنة لاستقبال المهاجرين المُرحلين.
واعتبر أن توجهات ومقاصد الحكومة الإيطالية تجاه مسألة الهجرة أصبحت متشددة أكثر على المستوى الأمني، وأفاد بأن بعض مصالح الشركات الإيطالية تأثرت في تونس بمقتضى أحكام قانون المالية، وهو ما أحال إلى الزيارة الأخيرة من عضو الحكومة الإيطالية.
وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إن “تونس أصبحت في عزلة سياسية على المستوى الدولي والديبلوماسي، والفرصة اليوم سانحة أمام هذه الحكومات لتمرير برامجها عبر قيس سعيّد الذي يتولى إصدار المراسيم والقوانين”.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أعلنت وزارة الداخلية انقطاع حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين طبرقة وعين دراهم مستوى منطقة فج الأطلال عين دراهم بسبب تساقط الثلوج، وقالت إنه يمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 11 عمدون والطريق الوطنية رقم 07 عين مصباح. كما أفادت الوزارة بانقطاع حركة المرور بالطريق المعبدة وغير المرقمة على مستوى منطقة الدغرق عمدون الرابطة بين نفزة والطريق الوطنية رقم 11 ولا يمكن تغيير حركة المرور. ودعت […]
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