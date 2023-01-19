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الأخبار

كرباعي: توجهات إيطاليا أصبحت أكثر تشددا في مسألة الهجرة

todayيناير 19, 2023

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قال مجدي كرباعي الناشط السياسي والمدني في إيطاليا والنائب في البرلمان السابق عن دائرة إيطاليا اليوم الخميس 19 جانفي 2023 إن زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى تونس تأتي بعد خطاب شديد اللهجة من الحكومة الإيطالية التي دعت إلى الوقوف وقفة صارمة أمام موجات الهجرة غير النظامية.

وأضاف مجدي كرباعي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو أن هناك مساعي حثيثة لتطبيق برنامج الحكومة الإيطالية، المتعلق بجعل مناطق شمال إفريقيا مناطق ساخنة لاستقبال المهاجرين المُرحلين.

واعتبر أن توجهات ومقاصد الحكومة الإيطالية تجاه مسألة الهجرة أصبحت متشددة أكثر على المستوى الأمني، وأفاد بأن بعض مصالح الشركات الإيطالية تأثرت في تونس بمقتضى أحكام قانون المالية، وهو ما أحال إلى الزيارة الأخيرة من عضو الحكومة الإيطالية.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إن “تونس أصبحت في عزلة سياسية على المستوى الدولي والديبلوماسي، والفرصة اليوم سانحة أمام هذه الحكومات لتمرير برامجها عبر قيس سعيّد الذي يتولى إصدار المراسيم والقوانين”.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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