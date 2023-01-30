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إقتصاد

كرم: “سيتم اعلان افلاس الدولة التونسية في هذه الحالة..”

todayيناير 30, 2023 1

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قال الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد الكرم اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، “إنّ، تخفيض وكالة “موديز”  قرارها تخفيض التصنيف السيادي لتونس من “caa1” الى “caa2″ مع آفاق سلبية، بمثابة الصدمة، لكنها متوقعة..”

 

وأضاف كرم، لدى تدخله ببرنامج اكسبريسو، أنّه في حال عدم القيام  بالإصلاحات الضرورية، سنأتي إلى مرحلة اعلان افلاس الدولة التونسية، ونحن نقترب من هذه الوضعية وفق تعبيره.

 

وشدد ضيف البرنامج، على ضرورة تطبيق التوصيات التي تضمنها تقرير وكالة موديز، مؤكدا أنّ الوضعية الحالية ستكون لها انعكاسات سلبية  على الطاقة وعلى توريد ما نحتاجه من بضائع وخدمات، وأيضا على الدينار التونسي.. وهو ما سيأزم الوضع أكثر وفق قوله.

 

وأفاد أحمد كرم، أن الدولة التونسية ستفقد أيضا ثقة المؤسسات والمانحين الدوليين، وهو ما ينجر عنه شح واردات العملة الأجنبية الضرورية للقيام بالإلتزماتنا نحو الخارج وتسديد القروض.

 

وشدد، الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم، على ضرورة القيام يالإصلاحات اللازمة لتجاوز هذه الوضعية وحتى لا تكون تونس محل ابتزاز وفق قوله.

 

وقد خفضت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني تصنيفات الحكومة التونسية للعملة الأجنبية والعملات المحلية طويلة الأجل إلى Caa2 من Caa1 وغيرت التوقعات إلى سلبية، وبهذا تنتهي مراجعة التخفيض التي بدأت في وقت إجراء التصنيف في 30 سبتمبر 2022 وفق ما أعلنته الوكالة .

 

الكاتب: Rim Hasnaoui

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