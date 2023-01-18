كريم حفيّظ: السوق الليبية مفتوحة للتونسيين وفرص العمل موجودة

أفاد كريم حفيّظ، المسؤول على العمليات في مؤسسة ARS الممثل الرسمي لمجمع AON والمتخصصة في التأمين وإعادة التأمين، اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023، بأن ليبيا في مرحلة إعادة بناء، ويمكن مرافقة وتأمين مؤسسات البناء والأشغال والمقاولات المتجهة للعمل في السوق الليبية.

وأشار كريم حفيّظ، المسؤول على العمليات في مؤسسة ARS-AON في تصريح لبرنامج اكسبرسو مباشرة من مصراتة، بمناسبة فعاليات المعرض التونسي الليبي وفي إطار برمجة خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول الشراكة التونسية- الليبية وآفاق تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، إلى أن عمليات الاستثمار في مختلف المجالات سواء أشغال البناء والمقاولات أو الصناعة تحتاج إلى تأمين نشاطها لمجابهة المخاطر التي يمكن أن تعترضها.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو أن السوق الليبية مفتوحة للتونسيين وأن فرص العمل موجودة، ودعا التونسيين إلى الإيمان بقدراتهم لإعطاء قيمة مضافة في السوق الليبية.