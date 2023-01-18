كريم حفيّظ: السوق الليبية مفتوحة للتونسيين وفرص العمل موجودة

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وأشار كريم حفيّظ، المسؤول على العمليات في مؤسسة ARS-AON في تصريح لبرنامج اكسبرسو مباشرة من مصراتة، بمناسبة فعاليات المعرض التونسي الليبي وفي إطار برمجة خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول الشراكة التونسية- الليبية وآفاق تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، إلى أن عمليات الاستثمار في مختلف المجالات سواء أشغال البناء والمقاولات أو الصناعة تحتاج إلى تأمين نشاطها لمجابهة المخاطر التي يمكن أن تعترضها.
واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو أن السوق الليبية مفتوحة للتونسيين وأن فرص العمل موجودة، ودعا التونسيين إلى الإيمان بقدراتهم لإعطاء قيمة مضافة في السوق الليبية.
الكاتب: Asma Mouaddeb
اعتبر حاتم زعرة مدير عام البنك التونسي الليبي اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 أن السوق الليبية تمثل امتدادا طبيعيا للسوق التونسية ومكمّلة لها، مضيفا أنه لا يرى أي تطور واجتهاد في السوق التونسية دون السوق الليبية، وأشار إلى أن الاهتمام بالسوق الليبية والاشتغال عليها يمكن أن يساهم بنقطة نمو على الأقل بالنسبة لتونس. وأضاف حاتم زعرة مدير عام البنك التونسي الليبي، في تصريح لبرنامج اكسبرسو مباشرة من مصراتة، بمناسبة فعاليات […]
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