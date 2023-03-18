Express Radio Le programme encours
كما أصدر رئيس الجمهورية، أمرًا يقضي بتسمية كمال الفقي، وزيرا للداخلية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
ويذكر أن كمال الفقي يشغل خطة والي تونس قبل قرار التعيين، وهو أصيل ولاية صفاقس ومتزوج وأب لطفلة.
والفقي متحصل على الإجازة في القانون الخاص ومتخرج من كلية الحقوق بتونس سنة 1995، وكان يشغل خطّة رئيس مكتب مراقبة الأداءات بوزارة المالية برتبة كاهية مدير لإقليم تونس الكبرى.
كما انتخب ككاتب عام نقابة الآداءات بتونس من 2011 إلى غاية 2017 صلب الاتحاد العام التونسي للشغل.
الكاتب: Asma Mouaddeb
today18/03/2023 39 2
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان إثر ما تمّ تداوله اليوم الجمعة 17 مارس 2023 عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تنظيم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة لمنتدى ريادة الأعمال بمشاركة متدخّلين من ما يسمّى "مملكة أطلنتس الجديدة"، أنه لا علم لها بهذا المنتدى. كما أكدت الوزارة أنها قرّرت فتح تحقيق في الموضوع من أجل اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في أقرب الٱجال.
today17/03/2023 678 2