أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 17 مارس 2023، أمرا يقضي بإنهاء مهام توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

كما أصدر رئيس الجمهورية، أمرًا يقضي بتسمية كمال الفقي، وزيرا للداخلية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

ويذكر أن كمال الفقي يشغل خطة والي تونس قبل قرار التعيين، وهو أصيل ولاية صفاقس ومتزوج وأب لطفلة.

والفقي متحصل على الإجازة في القانون الخاص ومتخرج من كلية الحقوق بتونس سنة 1995، وكان يشغل خطّة رئيس مكتب مراقبة الأداءات بوزارة المالية برتبة كاهية مدير لإقليم تونس الكبرى.

كما انتخب ككاتب عام نقابة الآداءات بتونس من 2011 إلى غاية 2017 صلب الاتحاد العام التونسي للشغل.