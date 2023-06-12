سفير الاتحاد الاوروبي بتونس يكشف مخرجات اللقاء مع رئيس الجمهورية

قال ماركوس كورنارو سفير الاتحاد الاوروبي بتونس اليوم الإثنين 12 جوان 2023، إنّ لقاء القادة الأوروبيين أمس الأحد برئيس الجمهورية قيس سعيد، يؤكد دعم تونس على أعلى مستوى أوروبي.

وأضاف كورنارو في تصريح لبرنامج اسكبراسو “الهدف من الزيارة أن نكون عمليين أكثر من خلال وضع خارطة طريق تتضمن 5 نقاط تدخل كبرى تهم أساسا الاقتصاد والتجارة والبنية التحتية والاستثمارات وخلق مواطن شغل، إلى جانب الإستثمار في مشروع الربط الكهربائي ELMED للمساهمة في خلق نهضة في تونس”.

كما لفت إلى “رصد مبالغ إضافية من خلال تخصيص مساعدة مالية كلية (Aide macro-financière)، وفق ما تم الإعلان عنه في بلاغ مشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى تكليف وزير الخارجية التونسي والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، التي يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي قبل موفي شهر جوان 2023.