سفير الاتحاد الاوروبي بتونس يكشف مخرجات اللقاء مع رئيس الجمهورية

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وأضاف كورنارو في تصريح لبرنامج اسكبراسو “الهدف من الزيارة أن نكون عمليين أكثر من خلال وضع خارطة طريق تتضمن 5 نقاط تدخل كبرى تهم أساسا الاقتصاد والتجارة والبنية التحتية والاستثمارات وخلق مواطن شغل، إلى جانب الإستثمار في مشروع الربط الكهربائي ELMED للمساهمة في خلق نهضة في تونس”.
كما لفت إلى “رصد مبالغ إضافية من خلال تخصيص مساعدة مالية كلية (Aide macro-financière)، وفق ما تم الإعلان عنه في بلاغ مشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى تكليف وزير الخارجية التونسي والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، التي يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي قبل موفي شهر جوان 2023.
وبيّن أنّ “تعبئة ما يصل إلى 900 مليون يورو ورصد 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية يأتي في إطار المشاورات المفتوحة، والذي له علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
وقال محدثنا “نتفهم جيدا أن تونس لازالت تبحث عن أفضل صيغة لتخفيض ديونها الداخلية الموجهة للمالية العمومية”.
وفي علاقة بالهجرة غير النظامية أشار إلى أنه تم تخصيص دعم إضافي في إطار إجراءات الحد من الظاهرة بـقيمة 100 مليون يورو.
ولفت كورنارو إلى أنه تمت دعوة الجانب التونسي لتوضيح مواقفه، وسيكون هناك حوالي 1 مليار يورو في هذا الإطار.
وللتذكير فقد أدى كل من رئيس الوزراء الهولندي ورئيسة الوزراء الإيطالية ورئيسة المفوضية الأوروبية زيارة إلى تونس أمس الأحد.
والتقى القادة الأوروبيون برئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، وقد مثلت الهجرة غير النظامية أبرز محاور الزيارة.
الكاتب: waed selmi