لجنة مجابهة الكوارث بنابل: إستعداد تام للتدخل عند الحاجة

قال مراد المشري المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل والمتحدث باسم اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، إنّ الأمطار التي تهاطلت بولاية نابل كانت بكميات متفاوتة على إمتداد حوالي 13 ساعة دون أن تشكل خطرا.

واعتبر المشري في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنّ “الأمطار تعد أمطار خير”، ولم يرتفع منسوب المياه في الأودية كما لم يتم تسجيل إنقطاع طرقات.

وأكّد أنّ اللجنة تظل في حالة إنعقاد دائم وفرق الإستمرار موجودة على أهبة للتدخل الحيني والناجع، مشددا على أنّ الوضع عادي إلى الآن.

وأشار إلى الإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة على ذمة اللجنة للتدخل في صورة الحاجة في أي مكن في الولاية.

ومقارنة بما شهدته ولاية نابل من تساقطات سنة 2018 والأضرار التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية، أوضح محدثنا أنّ تلك الوضعية إستثنائية حيث تجاوزت كميات الأمطار 300 ملم خلال 30 دقيقة فقط وهي كميات لا يمكن إستيعابها من البنية التحتية، مبينا أنّ مثل هذه الحالات لا يحدث إلا نادرا.

وأشار إلى أرقام النجدة والأمن الوطني والحرس الوطني الموضوعة على ذمة المواطنين، مؤكدا الإستعداد لقبول كامل الطلبات والتدخل بالإمكانيات المتوفرة جهويا.

وللإشارة فقد توقع المعهد الوطني للرصد الجوي نزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، ومن المنتظر أن تكون أحيانا غزيرة وبكميات هامة بالوطن القبلي وبجهة الساحل.