لزهر العكرمي ضيف برنامج “لـكسبراس”

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قال عبد الله الرابحي الخبير في مجال المياه وكاتب الدولة السابق للموارد المائية والصيد البحري، اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، إن النقص المسجل في كميات الأمطار منذ بداية الموسم كبير، والأرقام المسجلة ضعيفة، حيث لم تسجل منطقة عين دراهم إلا 28 بالمائة من المعدلات العادية للتساقطات. وأضاف عبد الله الرابحي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن نسبة التساقطات في الشمال الغربي لم تتجاوز 56 بالمائة من المعدلات، في حين حقق […]