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الأخبار

لزهر العكرمي ضيف برنامج “لـكسبراس”

todayيناير 25, 2023

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يستضيف برنامج لـكسبراس اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023 الناشط السياسي والوزير الأسبق لزهر العكرمي، في الحوار السياسي.

ويبث برنامج لـكسبراس يوميا على أمواج إذاعة اكسبراس أف أم من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 15.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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