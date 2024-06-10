لطفي الرياحي: تسقيف أسعار اللحوم الحمراء كان له أثر مباشر على أسعار الأضحية

قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إن أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعا كبيرا، بلغ حدود 60 دينارا لدى بعض القصابين، لذلك تدخلت وزارة التجارة لتسقيف الأسعار ووضعت أعلى سعر 43 دينارا.

وأضاف لطفي الرياحي لدى استضافته في برنامج حديث في البزنس، اليوم الاثنين 10 جوان 2024، أن تسقيف أسعار اللحوم الحمراء كان له أثر مباشر على أسعار الأضحية، حيث تدخلت وزارة التجارة عبر شركة اللحوم وسقّفت سعر الكيلوغرام خروف حي لأضاحي العيد بـ21.900 دينار.

واعتبر الرياحي أن سعر شركة اللحوم منطقي بالنظر لأسعار الموسم الفارط حيث أن الأسعار ترتفع من عام إلى آخر.

وبين الرياحي أن حاجيات التونسيين من أضاحي العيد هي 900 ألف رأس غنم، منها 4 آلاف رأس لدى شركة اللحوم وذلك بهدف تعديل السوق.

وكانت كاهية مدير بالإدارة العامة للانتاج الفلاحي، سلوى الذوادي قد أكدت في تصريح لاكسبراس أف أم، أنهم بصدد التفاوض مع وزارة التجارة بهدف أن تكون أسعار الكلغ من الخروف الحي بنقاط البيع من المنتج إلى المستهلك هي نفسها أسعار شركة اللحوم وهي 21.900 مليم.

وبينت أن الأسعار بنقاط بيع وزارة الفلاحة لن تتعدى الأسعار المرجعية لشركة اللّحوم (21.900د)، مضيفة أنه تم تأمين نقطتي بيع بالسعيدة ورادس التي يشرف عليهما المجمع المهني المشترك لمنتوجات الألبان بالتنسيق مع ديوان تربية الماشية وتوفير المراعي.

ولفتت سلوى الذوادي، إلى أن وزارة الفلاحة طالبت الولاة بتوفير نقط بيع من المنتج إلى المستهلك تكون مهيأة ومؤمنة لإيواء أضاحي العيد، مشيرة إلى أنه في الأيام القادمة سيقع نشر القائمة على موقع وزارة الفلاحة مع قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين الذين سيجيبون على أسئلة المواطنين خلال العيد.