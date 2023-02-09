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لطفي الرياحي يدعو إلى تسقيف هامش الربح في كل المنتوجات

today09/02/2023

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أكّد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم الخميس 9 فيفري 2023، غياب الشفافية فيما يتعلق بتوفر المنتوجات.

وأضاف الرياحي في تصريح لبرنامج لكسبراس “لا نعرف الأرقام المتعلقة بمخزون البيض أو الحليب، هناك تصريحات مختلفة بين من يؤكد توفر المنتوجات الإستهلاكية ومن ينفي ذلك”.

وشدّد على ضرورة توفير معلومة واضحة لإسترجاع ثقة المستهلك وتجنب اللهفة، متسائلا عن سبب قيام المساحات التجارية مثلا بتحديد كمية المعجنات التي يمكن إقتناؤها، في حين أنّ الكميات المتوفرة كافية وهو ما يخلق لدى المستهلك تصورا بوجود نقص في السلع.

وفيما يتعلق بنقص المنتوجات خلال شهر رمضان أكّد الرياحي ضرورة توفير الكميات الكافية خاصة في ظل زيادة الإستهلاك، واعتبر أنه لم يقع القيام بالإستعدادات اللازمة، قائلا “لم نفعل اللازم وعكرنا الأمور أكثر”.
وبيّن أنه سيكون هناك بعض النقص في الغلال، في المقابل ستكون الخضر والمعجنات متوفرة، مبينا أنه سيتم تسجيل إرتفاع في الأسعار بنسبة من 10 إلى 12 بالمائة وقد تصل في بعض المنتوجات إلى 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وتحدث رئيس منظمة إرشاد المستهلك عن غياب العقلانية في الأرباح حيث يبلغ سعر الكلغ الواحد من اللحوم الحمراء 40 دينارا في حين يكون السعر لدى شركة اللحوم أقل ب5 أو 6 دنانير وهو ما يفسر غياب توازنات ووجود من يتحكم في القطاع خاصة وأنّ السعر عند الفلاح يكون في حدود 28 دينارا.

وتابع قائلا “لقد خلقنا حلقات وأفرغناها من التناسق والترابط لنخلق أزمة مثل أزمة الحليب”، مشيرا إلى أنّ الأصل في الأشياء توفير الحليب نصف الدسم، غير أنّ توفير مادة الياغورت في ظل نقص الحليب من شأنه أن يشجع على المضاربة والبيع المشروط ويفرض سلوك معين في السوق.

وشدّد ضيف لكسبراس على ضرورة أن تفرض الدولة إنتاج الحليب نصف الدسم، إضافة إلى فرض عقلانية في الأرباح بإعتبار أنّ السوق الحرة تدفع بالجميع إلى رفع الأسعار.

وأشار إلى قيام مجلس المنافسة في فرنسا بتخطية المساحات التجارية الكبرى بسبب هامش الربح الخلفي، مشددا على أهمية تسقيف هامش الربح قائلا “هيكلة الأسعار أصبحت مفروضة في كل المنتوجات، وعلى الدولة أن تحدد الكلفة الحقيقية لأي منتوج ليكون هناك عقلانية في الأرباح”.

 

الكاتب: waed selmi

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