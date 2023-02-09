لطفي الرياحي يدعو إلى تسقيف هامش الربح في كل المنتوجات

أكّد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم الخميس 9 فيفري 2023، غياب الشفافية فيما يتعلق بتوفر المنتوجات. وأضاف الرياحي في تصريح لبرنامج لكسبراس “لا نعرف الأرقام المتعلقة بمخزون البيض أو الحليب، هناك تصريحات مختلفة بين من يؤكد توفر المنتوجات الإستهلاكية ومن ينفي ذلك”. وشدّد على ضرورة توفير معلومة واضحة لإسترجاع ثقة المستهلك وتجنب اللهفة، متسائلا عن سبب قيام المساحات التجارية مثلا بتحديد كمية المعجنات التي يمكن إقتناؤها، في حين أنّ الكميات المتوفرة كافية وهو ما يخلق لدى المستهلك تصورا بوجود نقص في السلع.

وفيما يتعلق بنقص المنتوجات خلال شهر رمضان أكّد الرياحي ضرورة توفير الكميات الكافية خاصة في ظل زيادة الإستهلاك، واعتبر أنه لم يقع القيام بالإستعدادات اللازمة، قائلا “لم نفعل اللازم وعكرنا الأمور أكثر”.

وبيّن أنه سيكون هناك بعض النقص في الغلال، في المقابل ستكون الخضر والمعجنات متوفرة، مبينا أنه سيتم تسجيل إرتفاع في الأسعار بنسبة من 10 إلى 12 بالمائة وقد تصل في بعض المنتوجات إلى 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.