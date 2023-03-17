لمن ستكون الكلمة الأخيرة في الكلاسيكو عدد 146؟

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دعا نواب مبادرة "لينتصر الشعب" البرلمان التونسي إلى عقد جلسة طارئة "للرد على البرلمان الأوروبي دفاعا عن سيادة تونس وحرية قرارها"، معتبرين أنّ "معركة السيادة هي جوهر معارك التحرر الوطني، وجوهر النضال الديمقراطي والاجتماعي". وعبّر النواب المنتخبون عن هذه المبادرة في بيان صادر عنهم اليوم الجمعة 17 مارس 2023، عن رفضهم القطعي للقرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي باعتباره "تدخلا سافرا في شؤون تونس الداخلية". وشدد نواب "لينتصر الشعب"، تمسكهم […]