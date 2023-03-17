لمن ستكون الكلمة الأخيرة في الكلاسيكو عدد 146؟

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وسيكون نادي باب الجديد محروما من خدمات أربعة لاعبين و هم زهير الذوادي،غازي عبد الرزاق ، إسكندر العبيدي لأسباب صحية و أمادو صابو لعدم جاهزيته البداية. بينما سيغيب المدافع المحوري محمد النصراوي عن تشكيلة أبناء عاصمة الجنوب.
*مروان بن عمارة
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 39 2
دعا نواب مبادرة "لينتصر الشعب" البرلمان التونسي إلى عقد جلسة طارئة "للرد على البرلمان الأوروبي دفاعا عن سيادة تونس وحرية قرارها"، معتبرين أنّ "معركة السيادة هي جوهر معارك التحرر الوطني، وجوهر النضال الديمقراطي والاجتماعي". وعبّر النواب المنتخبون عن هذه المبادرة في بيان صادر عنهم اليوم الجمعة 17 مارس 2023، عن رفضهم القطعي للقرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي باعتباره "تدخلا سافرا في شؤون تونس الداخلية". وشدد نواب "لينتصر الشعب"، تمسكهم […]
today17/03/2023 238 1