ليكيب الفرنسية تكشف أسباب حظر مباراة سيدي بوزيد والمتلوي من المراهنات

نشرت ليكيب الفرنسية مقالا عن تعرض مباراة الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية لكرة القدم والتي جمعت أولمبيك سيدي بوزيد ونجم المتلوي، مساء أمس، إلى شكوك حول التلاعب بالنتيجة النهائية، حيث تم حضر التعاطي مع نتيجة المباراة من قبل الهيئة الوطنية للألعاب الحظ والمراهنات ووصفته بالقرار النادر والمثير للقلق.

وكشفت ليكيب أن الهيئة الوطنية لألعاب الحظ والمراهنات منعت للمرة العاشرة التداول بشأن مباريات تشوب حولها التلاعب بالنتائج بموجب قانون 2017 بشأن أخلاقيات الرياضة وعادت ليكيب عن المباراة التي أقيمت ظهر الأربعاء، خلال الجولة الرابعة عشرة والأخيرة، والتي انتهت بفوز نجم 4-3 على مضيفه ووصفت حالة الملعب بالكارثية، علاوة على ذلك، تلقى نجم المتلوي هدف بهلواني، بعد خروج فاشل من حارس مرمى الخصم، وخطأ تحكيمي واضح في تقليص النتيجة إلى 1-2 من سيدي بوزيد. حسب ما وصفته الصحيفة رهانات غير طبيعية.

ومن خلال مصادر ليكيب تم التفطن إلى رهانات غير طبيعية في العديد من المواقع الفرنسية، حيث ظهرت حسابات حديثة تم انشاؤها مؤخرا وراهنت على المباراة المذكورة ووصفتها بالحدث النادر.

وأضافت أنه للمرة الثانية تم حظر فيها المراهنة على مباراة في البطولة التونسية، إذ سبق للهيئة أن منعت المراهنة على مباراة أجريت في 7 أفريل 2021 والتي جمعت بين اتحاد بن قردان والملعب التونسي والتي انتهت بنتيجة سلبية.