إقرار عطلة إستثنائية للتلاميذ والطلبة يوم السبت 28 جانفي

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أصدرت وزارة التربية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلاغا مشتركا اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023.
وجاء في البلاغ أنه تقرر تمتيع التلاميذ والمتكونين والطلبة من يوم عطلة إستثنائية وذلك يوم السبت 28 جانفي 2023، دون تقديم توضيحات إضافية.
الكاتب: waed selmi
قالت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 إنّه في ظل تواصل "صمت وزارة التربية وعدم جديتها" قررت الهيئة الإدارية مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني عن الإدارة في إطار منهج تصعيدي. وأوضحت عضو جامعة التعليم الثانوي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه في حال تواصل عدم التجاوب سيكون العنوان تصعيديا بامتياز، وأضافت "القرارات النضالية تزعجنا كأولياء ونتفهم غضب وحيرة التلاميذ والأولياء". واعتبرت أنّ "السلطة تتعامل […]
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