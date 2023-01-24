play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

إقرار عطلة إستثنائية للتلاميذ والطلبة يوم السبت 28 جانفي

todayيناير 24, 2023

Background
share close

أصدرت وزارة التربية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلاغا مشتركا اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023.

وجاء في البلاغ أنه تقرر تمتيع التلاميذ والمتكونين والطلبة من يوم عطلة إستثنائية وذلك يوم السبت 28 جانفي 2023، دون تقديم توضيحات إضافية.

الكاتب: waed selmi

مقالات مماثلة

المقال السابق

القمودي
insert_link

الأخبار

جودة دحمان: مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني في إطار منهج تصعيدي

قالت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 إنّه في ظل تواصل "صمت وزارة التربية وعدم جديتها" قررت الهيئة الإدارية مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني عن الإدارة في إطار منهج تصعيدي. وأوضحت عضو جامعة التعليم الثانوي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه في حال تواصل عدم التجاوب سيكون العنوان تصعيديا بامتياز، وأضافت "القرارات النضالية تزعجنا كأولياء ونتفهم غضب وحيرة التلاميذ والأولياء". واعتبرت أنّ "السلطة تتعامل […]

todayيناير 24, 2023

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%