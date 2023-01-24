إقرار عطلة إستثنائية للتلاميذ والطلبة يوم السبت 28 جانفي

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قالت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 إنّه في ظل تواصل "صمت وزارة التربية وعدم جديتها" قررت الهيئة الإدارية مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني عن الإدارة في إطار منهج تصعيدي. وأوضحت عضو جامعة التعليم الثانوي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه في حال تواصل عدم التجاوب سيكون العنوان تصعيديا بامتياز، وأضافت "القرارات النضالية تزعجنا كأولياء ونتفهم غضب وحيرة التلاميذ والأولياء". واعتبرت أنّ "السلطة تتعامل […]