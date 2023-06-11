ماذا في برنامج التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي؟

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد 11 جوان 2023 عن برنامج تعاون مع تونس من خمس نقاط.

وتمثل التنمية الاقتصادية الركيزة الأولى، من خلال الاستعداد لتعبئة ما يصل إلى 900 مليون يورو لفائدة تونس، كما يمكن في خطوة أولى تقديم 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية.

ويتعلق المجال الثاني بالاستثمار والتجارة، “حيث يرغب الاتحاد في تحديث اتفاقية التجارة الحالية، ويُعد القطاع الرقمي أحد أبرز المجالات الاستثمار بالنسبة للاتحاد، إذ سيربط كابل ميدوسا البحري Medusa، بحلول عام 2025، 11 دولة حول البحر الأبيض المتوسط، وبالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، يستثمر الاتحاد 150 مليون يورو في هذا المشروع”.

وكشفت المفوضية أنّ أكبر مجال للاستثمار هو الطاقة، حيث يستثمر الاتحاد الأوروبي أكثر من 300 مليون يورو في مشروع الربط الكهربائي ELMED.

وأعلنت عن “اقتراح تنظيم منتدى استثماري مشترك لجلب المزيد من الاستثمار الخاص إلى قطاع الطاقة المتجددة في تونس، بما في ذلك الهيدروجين، هذا ويتم العمل على مذكرة تفاهم بشأن مصادر الطاقة المتجددة مع تونس”.

وتهم النقطة الرابعة مكافحة الهجرة حيث سيقدم الاتحاد الأوروبي هذا العام 100 مليون يورو لتونس لإدارة الحدود، والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب.

هذا إلى جانب إنشاء “نافذة تونس في برنامج Erasmus + بقيمة 10 مليون يورو لدعم التبادل الطلابي، حيث سيتم منح الشباب التونسي فرصًا للدراسة أو العمل أو التدريب في الاتحاد الأوروبي” وفق ذات المصدر.

وكشفت المفوضية عن استعداد الممثل السامي لتنظيم الاجتماع المقبل قبل نهاية العام، حيث يتطلع فريق أوروبا والمفوضية والدول الأعضاء إلى العمل على الشراكة مع تونس.