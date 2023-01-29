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ماهر الجديدي: “قد تفوق نسبة المشاركة الـ10%..”

todayيناير 29, 2023

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توقع نائب رئيس الهيئة العليا للمستقلة للإنتخابات، ماهر الجديدي، اليوم الأحد 29 جانفي 2023، ارتفاع نسبة الإقبال على الإنتخابات بعد غلق جميع مراكز الإقتراع، موضحا أنّ مجلس الهيئة سيعقد نقطة اعلامية مع الساعة السابعة ونصف مساء بقصر المؤتمرات العاصمة.

 

وقال الجديدي، “نتوقع أن تتجاوز نسبة الإقبال، الـ10 بالمائة..”، مبينا أن النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية للدور الثاني سيتم الإعلان عنها في غضون يومين لتنطلق مرحلة الطعون أمام المحكمة الإدارية.

 

وللإشارة، فقد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاورق بوعسكر، أنّ نسبة الإقبال على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 131 دائرة بلغت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال 7.73 بالمائة.

 

ويبلغ عدد المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، 262 مترشحا، من بينهم 34 امرأة و228 رجلا، أغلبهم من الكهول ويتوزعون بين 23 ينتمون إلى أحزاب منهم 12 ينتمون إلى حركة الشعب و8 ينتمون لحزب صوت الجمهورية و3 ينتمون إلى حركة شباب تونس الوطني، ومترشح ينتمي إلى حركة تونس إلى الأمام.

 

 

الكاتب: Rim Hasnaoui

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