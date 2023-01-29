ماهر الجديدي: “قد تفوق نسبة المشاركة الـ10%..”

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وقال الجديدي، “نتوقع أن تتجاوز نسبة الإقبال، الـ10 بالمائة..”، مبينا أن النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية للدور الثاني سيتم الإعلان عنها في غضون يومين لتنطلق مرحلة الطعون أمام المحكمة الإدارية.
وللإشارة، فقد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاورق بوعسكر، أنّ نسبة الإقبال على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 131 دائرة بلغت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال 7.73 بالمائة.
ويبلغ عدد المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، 262 مترشحا، من بينهم 34 امرأة و228 رجلا، أغلبهم من الكهول ويتوزعون بين 23 ينتمون إلى أحزاب منهم 12 ينتمون إلى حركة الشعب و8 ينتمون لحزب صوت الجمهورية و3 ينتمون إلى حركة شباب تونس الوطني، ومترشح ينتمي إلى حركة تونس إلى الأمام.
الكاتب: Rim Hasnaoui
عقد كل من مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية وشبكة مراقبون والمركز التونسي المتوسطي وإئتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الإنتخابات وجمعية شباب بلا حدود ومنظمة عتيد نقطة صحفية مشتركة منذ قليل للإعلان عن "حجب نسب الاقتراع وما تم ملاحظته من عنف مسلط على الملاحظين التابعين للمنظمات". واعتبرت ممثلة شبكة مراقبون أن حجب الأرقام على المنظمة بشكل أولي هو حجب يمس باقي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وطالبت الهيئة بتسهيل عمل المراقبين […]
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